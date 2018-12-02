هآرتس: إسرائيل قلقة من سقوط النظام السعودي

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن إسرائيل قلقة من تكرار النموذج الليبي مع السعودية، لكن خشيتها أسوأ بعشرات المرات مع سقوط النظام السعودي وإغراق الشرق الأوسط بالأسلحة المتقدمة.

أبرز ما ورد في تقرير هآرتس:

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدأ "جولة انتصار" حول العالم العربي.

رغم الملصقات التي ذكرته في تونس بتورطه في بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، فإنه في مصر، التي تعتمد على الكرم السعودي في اقتصادها، استُقبل استقبالا ملكيا.

أعذار وتهرب المسؤولين الأمريكيين الكبار توضح أن القضية قد انتهت بالنسبة لواشنطن.

ترمب في سلسلة من التصريحات أكد أن السعودية مهمة بسبب صفقاتها الضخمة مع شركات الدفاع الأمريكية، ومواصلة المعركة مع إيران وهذا يساعد إسرائيل.

هذه التبريرات صاغها نتنياهو بمزيد من الوضوح أوائل نوفمبر/تشرين الأول الماضي قائلا: إن ما حدث في قنصلية إسطنبول كان مروعا لكن من المهم للعالم ضمان استقرار السعودية.

لا يعني ذلك أنه تم إرغام ترمب، لكن نتنياهو أراد التأكد من أن واشنطن لن تتخلى عن الرياض وقت الأزمة، وزيارة الوفد المسيحي الإنجيلي للسعودية بترتيب من مواطن إسرائيلي أوائل نوفمبر/تشرين الأول، ليست محض صدفة.

الصحفي المخضرم بواشنطن بوست ديفيد إغناتيوس أوضح أن النظام السعودي يمر بفترة قاسية من جنون الارتياب.

قبل أكثر من عام قام فريق خاص يعمل لحساب ولي العهد السعودي باختطاف وتعذيب معارضين للنظام.

يبدو أن ترمب استثمر شخصيا في علاقات مع السعودية، ففي الماضي تباهى أنه باع مباني للسعوديين بعشرات الملايين من الدولارات.

صهر ترمب جاريد كوشنر صديق لولي العهد وقابله العام الماضي قبل موجة من الاعتقالات في السعودية.

خلاصة القول إن الأمير محمد بن سلمان ربما يحتفظ بمنصبه على الرغم من هذه القضية الصادمة.

إسرائيل مثل أمريكا تخشى أن تؤدي إزاحة ولي العهد عن الحكم إلى إسقاط الحكومة وانهيار النظام كما حدث مع القذافي.

تخشى إسرائيل إذا سقط النظام السعودي أن تنتشر الأسلحة المتطورة ولكن على نطاق واسع وتقع في الأيدي الخطأ التي تهدد إسرائيل.

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