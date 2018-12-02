لماذا تخلف مبارك عن مواجهة مرسي في "اقتحام السجون"؟

تخلف الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، اليوم، عن حضور جلسة قضية "اقتحام السجون"، التي يحاكم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

التفاصيل:

وسائل إعلام محلية قالت إن مبارك تخلف اليوم عن حضور جلسة القضية، بينما حضر محاميه فريد الديب.

كان يفترض أن يدلي مبارك بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية ذاتها، لكنه تخلف عن حضور الجلسة في خطوة بررها محاميه فريد الديب أمام المحكمة بأن موكله لا يزال فريق طيار بالقوات الجوية، وفي حال أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، يجب عليها مخاطبة القوات المسلحة.

محامي مبارك: الإعلان الوارد لموكلي به خطأ، كونه يخضع للنظم العسكرية مدى الحياة برتبة فريق، عقب خروجه من الوظيفة المدنية (رئيس أسبق) وفق النصوص القانونية، ويجب تصحيح الوضع.

محامي مبارك طلب التأجيل، وإعلانه بالشكل الصحيح، مؤكدا أن مبارك حريص على الإدلاء بشهادته.

ممثل النيابة العامة أكد في بداية الجلسة أنه نفاذا لقرار المحكمة السابق، بطلب شهادة مبارك، تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباري يتبع وزارة الداخلية).

مصدر قضائي أكد أن ممثل النيابة كشف أن الجهاز أرسل ردا من جانبهم يشير إلى أن مبارك مدني ولم يعد عسكريا، ولذا تم إعلانه (إجراء قضائي لإخبار المتهم بطلبات المحكمة منه) بمنزله شرقي القاهرة للحضور والشهادة.

في نهاية الجلسة، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي تأجيل القضية لجلسة 26 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يتم إعادة إعلان مبارك مرة أخرى للحضور للشهادة، من دون تفاصيل أكثر.

شهادة حبيب العادلي