فرنسا تدرس فرض حالة الطوارئ بعد احتجاجات السترات الصفراء

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو اليوم الأحد إن الحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ عقب ليلة دامية شهدتها العاصمة باريس.

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غريفو صرح لوسائل إعلام محلية بأن "علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع".

ردا على سؤال عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع اليوم الأحد.

وزير الداخلية كريستوف كاستانير لم يستبعد فرض حالة الطوارئ في البلاد بناء على طلب عدد من النقابات والشرطة، لمواجهة احتجاجات "السترات الصفراء" المستمرة منذ 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

الوزير الفرنسي قال لوسائل الإعلام "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن".

كاستانير أضاف "لا محرمات لديّ، وأنا مستعد للنظر في كل شيء".

المسؤول الفرنسي وصف مرتكبي أعمال العنف في باريس بأنهم من "مثيري الانقسام والشغب".

كاستانير أشار إلى أنه "تم التعرف على حوالي 3000 شخص تجولوا في باريس" وارتكبوا مخالفات "ما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب".

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