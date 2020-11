طالب بريطاني يغادر بلده بعد انتشار صور اعتدائه على لاجئ سوري

قالت وسائل إعلام بريطانية إن الطالب البريطاني الذي انتشرت صور له وهو يعتدي على لاجئ سوري داخل إحدى المدارس، قد غادر البلاد برفقة والدته.

التفاصيل وفقًا لصحيفة "ديلي ميل":

شقيق الطالب البريطاني المعتدي (16 عامًا) قال إنّ الأخير غادر البلاد بعد انتشار المقطع المصور الخاص بواقعة "التنمر" التي تعود لأواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيه تهديدات.

شقيق الطالب البريطاني لم يكشف عن المكان الذي لجأ إليه أخوه المعتدي خارج المملكة المتحدة، لكنه أشار فقط إلى أن شقيقه ووالدته "يمكثان عند بعض الأقارب".

إعلان مغادرة الطالب البريطاني البلاد، تم بعد تأكيد الشرطة أنه تم استجوابه وتوثيق تهمة الاعتداء العنصري، وأنه سيحاكم في محكمة القاصرين قريبًا.

شقيق الطالب المعتدي برر ما ارتكبه شقيقه، زاعما أن أخاه الصغير تعامل بالطريقة التي ظهرت في المقطع المصور "ردًا على واقعة أخرى كان الطالب السوري متورطًا فيها".

Shocking video spread on social media of a 15-years-old Syrian refugee being bullied, choked and waterboarded by a British schoolmate in #Huddersfield, #UK. The assault has a racist background as the British boy is a Far-Right fan according to his Facebook account. pic.twitter.com/eQVMXnWfat — Mazen Hassoun (@HassounMazen) November 28, 2018

واقعة تنمر:

كانت الشرطة البريطانية أعلنت الأربعاء الماضي فتح تحقيق في واقعة تنمر وصفت بأنها "اعتداء عنصري جسيم" على لاجئ سوري وشقيقته داخل مدرسة في منطقة هادرسفيلد، بمقاطعة ويست يوركشاير، بعد انتشار مقطعي التنمر على منصات التواصل.

في شريط مصور، ظهر طالب بريطاني يقترب من الطالب السوري ثم اعتدى عليه بالضرب المبرح والخنق والغمر بالماء، رغم أن الطالب السوري كان مصابًا في ذراعه وقت حدوث الواقعة.

في فيديو آخر، تعرضت الشقيقة الصغرى للطالب السوري، لتنمر مماثل في المكان ذاته، الذي شهد الاعتداء على شقيقها، وتعرضت للضرب المبرح والدفع بينما كانت تصرخ قبل طرحها أرضًا.

This is a video of the Syrian lads sister being attacked. A campaign of hate and bullying against two refugees at Almondbury Community school in Huddersfield. Cover ups at the school. What are you doing about this? @KirkleesCouncil #Huddersfield pic.twitter.com/tpg3GnWNYm — Baidu Sheikh (@TheBaidu) November 28, 2018

ليست المرة الأولى:

جمال وشقيقته تعرضا للتنمر منذ التحاقهما بالمدرسة قبل عامين، وكشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اسم المعتدي ويدعى "بايلي ماكلارين" وأظهر حسابه على فيسبوك تبنيه لأفكار عنصرية.

موقع "غو فند مي GoFundMe " دشن صفحة لجمال وأسرته وجمع لهما أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني حتى اليوم الأحد، وألقى الضوء على تعرض جمال وشقيقته للتنمر.

" دشن صفحة لجمال وأسرته وجمع لهما أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني حتى اليوم الأحد، وألقى الضوء على تعرض جمال وشقيقته للتنمر. واقعة التنمر بحق جمال وشقيقته فجرت غضبًا على تويتر، وتعاطف كثيرون مع الطالب السوري وتضامن معه عدد من النشطاء والسياسيين والإعلاميين والمشاهير في بريطانيا.

The lad who beat that Syrian kid up is called Bailey McLaren. His Facebook timeline looks like this. You can email his school here. I just did. office.almondburycs@kirkleeseducation.uk pic.twitter.com/7Dd5hQAJkP — ELLIOT EASTWICK (@Faycebuk) November 27, 2018

حوادث الإسلاموفوبيا: