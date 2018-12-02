شاهد: اليمن يعقم إمدادات المياه في صنعاء بعد تفشي الكوليرا

تعمل السلطات في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثي على تعقيم إمدادات المياه في الآبار وشبكات التوزيع والمنازل للمساعدة في القضاء على أسوأ تفش للكوليرا في العالم.

ما القصة؟

القتال، المستمر منذ نحو أربعة أعوام، بين التحالف السعودي الإماراتي وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أصاب نظام الرعاية الصحية وأنظمة الصرف الصحي في اليمن بالشلل حيث تفيد تقارير بأنه يشتبه بوجود مليون 200 الف حالة إصابة بالكوليرا منذ العام 2017 فضلا عن وقوع 2515 حالة وفاة.

منظمة الصحة العالمية حذرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من تسارع تفشي الكوليرا مجددا مع ظهور نحو عشرة آلاف حالة إصابة مشتبه بها في الأسبوع وهو ما يعادل مثلي متوسط المعدل خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018.

تقارير ظهرت عن معظم الحالات في مناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين الذين يسيطرون على معظم المراكز السكانية بعد طرد الحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء في عام 2014.

وزير المياه والبيئة في حركة الحوثي نبيل عبد الله قال إنهم في صنعاء يتلقون معلومات عن حالات كوليرا من وزارة الصحة ثم يعمل فريق التعقيم على تعقيم المنزل ونحو 20 منزلا محيطا به.

الوزير: اشتغلنا على مستوى المنازل من منزل إلى آخر ، اشتغلنا على مستوى آبار المياه، تعقيمها، واشتغلنا على مستوى الونيتات (صهاريج نقل المياه). والمياه التي تأتي عن طريق نظام المؤسسات قمنا بتعقيمها أيضا.

مدير عام الشؤون الفنية بمؤسسة المياه في أمانة العاصمة صنعاء، عادل معوضة قال إن هناك حاليا 20 وحدة تعقيم آلية جرى تركيبها في الآبار بشكل مباشر مرتبطة بشبكة توزيع المياه إلى العاصمة.

ممثلة اليونيسف في اليمن ميريتشل ريلانو، قالت إنه جرى تسجيل أكثر من 250 ألف حالة كوليرا منذ بداية العام 2018 و358 حالة وفاة بسبب الكوليرا. وأضافت "نجحنا في الحيلولة دون حدوث تفش بنفس حجم 2017، إلا أن الخطر ما زال قائما".

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