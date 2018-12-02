حزبان ألمانيان: البيت الملكي السعودي نظام حكم قاتل

انتقد حزبا اليسار والخضر الألمانيان تسليم رئاسة مجموعة العشرين إلى السعودية في نهاية العام المقبل.

التفاصيل:

في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت سارا فاجنكنشت زعيمة الكتلة البرلمانية لليسار اليوم إن "تسليم رئاسة المجموعة إلى السعودية الديكتاتورية يعني نزع مصداقية هذه المجموعة بشكل نهائي".

فاجنكنشت وصفت البيت الملكي السعودي بأنه "نظام حكم قاتل".

في السياق نفسه، طالب أومنيد نوريبور، المختص بالسياسة الخارجية في حزب الخضر، الحكومة الألمانية بأن توضح ما إذا كانت عازمة على المشاركة في اجتماع قمة للمجموعة في السعودية بدون شروط مسبقة.

نوريبور: يجب أن يتضح بشكل مسبق ما الذي ترغب الحكومة الألمانية في تحقيقه بالتنسيق مع دول الاتحاد الأخرى الأعضاء في مجموعة العشرين إذا كانت ستضطر للعب دور الواجهة الجيدة في ألعاب الدعاية لولي العهد السعودي.

رئاسة السعودية لقمة العشرين

السعودية ستتولى الرئاسة الدورية للمجموعة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 لمدة عام، بعد أن تسلمتها من اليابان التي تسلمتها أمس السبت من الأرجنتين.

السعودية منضمة بالفعل للجنة الثلاثية (ترويكا) التابعة للمجموعة وتترأسها اليابان الرئيس الحالي والأرجنتين بوصفها الرئيس السابق للمجموعة والسعودية بوصفها الرئيس اللاحق لها، وتقوم الدول الثلاثة بتنسيق التخطيط المتعلق بقمم المجموعة.

لم يتحدد بعد على وجه الدقة مكان انعقاد قمة المجموعة في 2020.

قرار تولي السعودية الرئاسة الدورية للمجموعة تم اتخاذه خلال قمة المجموعة في هامبورغ في العام الماضي، وتم التأكيد عليه في الإعلان الختامي في قمة بوينس آيرس.

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