القاهرة ترفض قرار روما بشأن قضية ريجيني

أعلنت القاهرة، اليوم، أنها أبلغت روما خلال اجتماعات سابقة، رفضها إدراج شرطيين مصريين كمشتبه بهم بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا في فبراير/ شباط 2016.

التفاصيل:

وكالة الأنباء المصرية الرسمية نقلت اليوم عن مصدر قضائي، لم تكشف هويته، أن "اجتماعا بين وفدى النيابة العامة بمصر وروما يوم الأربعاء الماضى بشأن مستجدات قضية ريجيني جرى في أجواء من الشفافية".

المصدر القضائي أشار إلى أن "نيابة روما جددت طلبها السابق تقديمه خلال ديسمبر/ كانون الأول 2017، والمتمثل في الحصول على موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة (لم يسمهم) على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي سجل المشتبه فيهم".

المصدر أوضح أن "الجانب الإيطالي طرح ذلك انطلاقا من شكوك بشأن سابقة قيامهم (أي الشرطيين) بجمع معلومات عن ريجيني".

المصدر تابع قائلا "سبق للنيابة العامة المصرية أن رفضت هذا الطلب خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي، باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل".

المصدر أشار إلى "خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من ثمة قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل".

المصدر المصري أضاف أن "الجانبين استعرضا خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق بدخول ريجينى إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة".

المصدر نوه إلى أن "الجانب الإيطالي وعد بإجراء تحقيق متعمق في هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصري والإيطالي.

من هو جوليو ريجيني؟

إحياء الذكرى الثانية لوفاة جوليو ريجيني -روما 25 يناير 2018.

ريجيني طالب دكتوراه بجامعة كمبريدج وباحث في الحركات العمالية في مصر، وقد عثر على جثته وعليها آثار تعذيب على جانب طريق سريع قرب القاهرة بعد أيام من اختفائه في يناير/ كانون الثاني 2016.

عائلة ريجيني ووسائل إعلام إيطالية اتهمت مسؤولين في أجهزة أمن مصرية بتعذيبه حتى الموت، وهو ما نفته السلطات المصرية مرارا.

خلفيات: