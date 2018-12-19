وول ستريت: السعودية تصدر وثائق سفر خاصة لرجال الأعمال الإسرائيليين

السعودية بدأت في إصدار تصاريح خاصة لرجال الأعمال الإسرائيليين تسمح لهم بالسفر إلى المملكة وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

الوثائق التي تقدمها السعودية تهدف إلى تسهيل الأعمال التجارية مع إسرائيل، كما أنها تسمح للإسرائيليين بدخول المملكة دون إظهار جواز السفر الإسرائيلي.