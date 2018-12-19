وول ستريت: السعودية تصدر وثائق سفر خاصة لرجال الأعمال الإسرائيليين

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن تراجع وتيرة "التقارب السري" في العلاقات بين السعودية وإسرائيل بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
أبرز ما ورد في تقرير وول ستريت جورنال:
- توجد مبادرة تدعمها الولايات المتحدة لإقامة علاقات أوثق بين السعودية وإسرائيل، تواجه حاليا انتكاسة بعد أن تورط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.
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السعودية بدأت في إصدار تصاريح خاصة لرجال الأعمال الإسرائيليين تسمح لهم بالسفر إلى المملكة وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
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الوثائق التي تقدمها السعودية تهدف إلى تسهيل الأعمال التجارية مع إسرائيل، كما أنها تسمح للإسرائيليين بدخول المملكة دون إظهار جواز السفر الإسرائيلي.
- المستشار السابق في الديوان الملكي ومستشار ولي العهد سعود القحطاني، ونائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري، لعبا أدوارا رئيسية في الاتصالات من وراء الكواليس بين البلدين.
- المستشاران المقربان من محمد بن سلمان خسرا وظيفتيهما بسبب الاشتباه في تورطهما في العملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي.
- الضجة الدولية التي أعقبت عملية الاغتيال، والتداعيات داخل الديوان الملكي حدت أيضا من قدرة الأمير على المناورة بين منافسين محتملين.
- كما ثبطت الجريمة إقبال ولي العهد على مساعي سياسة خارجية محفوفة بالمخاطر مثل التواصل مع إسرائيل، وهي خصم قديم.
- نقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي سعودي قوله إن "الأمور خفتت بالتأكيد بعد مقتل خاشقجي. آخر ما ترغب فيه المملكة هو أن يظهر هذا (التواصل مع إسرائيل) الآن ويسبب ردة فعل أخرى.
- القحطاني والعسيري، "لعبا أدوارا هامة في التواصل السري مع إسرائيل، وفقا لأشخاص على دراية بعملهم"، لافتة إلى أن السعودية لا تعترف رسميًا بإسرائيل.
- القحطاني أصدر بصفته مستشارًا إعلاميًا، توجيهات للصحافة السعودية للمساعدة في تحسين صورة إسرائيل بالمملكة.
- القحطاني شارك في شراء المملكة لتكنولوجيا مراقبة متطورة من شركات إسرائيلية، وفقا لمسؤولين سعوديين.
- العسيري، سافر سرًا لإسرائيل في مناسبات عدة، ما جعله أكبر مسؤول سعودي معروف تطأ قدمه البلاد، وركزت رحلاته على سبل استفادة المملكة من تكنولوجيا المراقبة الحديثة في إسرائيل"، كما ذكرت المصادر المطلعة.
خلفيات:
- صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع على قرار يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.
- صوت مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون لـ"سحب" دعم الولايات المتحدة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
- أثارت جريمة قتل الصحفي السعودي؛ غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
- بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم قتل خاشقجي وتقطيع جثته، إثر فشل مفاوضات لإقناعه "بالعودة إلى المملكة".
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دافع أكثر من مرة عن موقف السعودية في مقتل خاشقجي قائلا إن زعزعة استقرار المملكة يهدد استقرار العالم.
- وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) توصلت إلى أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ابن سلمان.
- الرئيس ترمب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية، وهو ما دفع إلى تشكيك الإعلام الأمريكية في طبيعة علاقاته مع الأخيرة.