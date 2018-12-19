هآرتس: إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة عسكرية" غير مسبوقة" للبنان

تستعد إسرائيل لخوض معركة للعلاقات العامة لوقف مساعي إيران لبناء مصانع لأنظمة توجيه الصواريخ في لبنان بينما تجهز المسرح الدولي لحرب محتملة مع حزب الله اللبناني

هذا ما استخلصه المحلل السياسي عاموس هرئيل في تحليل نشرته صحيفة " هآرتس" الإسرائيلية، ذات الميول اليسارية، الأربعاء تحت عنوان:" إسرائيل تأخذ موضوع الأنفاق للساحة الدولية قبيل توجيه محتمل لضربة عسكرية غير مسبوقة للبنان".

أبرز ما ورد في تحليل عاموس هرئيل للموقف السياسي والعسكري الإسرائيلي تجاه لبنان:

جهود إسرائيل لمواجهة حزب الله اللبناني عقب اكتشاف أنفاق هجومية على الحدود بين إسرائيل ولبنان دخلت الأربعاء المجال الدولي من خلال قيام إسرائيل بعرض موضوع الأنفاق على الاجتماع الدوري لمجلس الأمن بشأن إحاطة المجلس بتطورات منطقة الشرق الأوسط.

الموقف الإسرائيلي من الأنفاق حظي بتأييد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتسعى إسرائيل للاستفادة من التطورات العسكرية التي تتمثل في اكتشاف تلك الأنفاق لزيادة الضغط على حزب الله والحكومة اللبنانية على الساحة الدولية.

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي عن اكتشاف نفق رابع، ويبدو أن العرض المكثف لاكتشافات تلك الأنفاق على مدار الأسبوعين المنصرمين من عملية " درع الشمال" التي يشنها الجيش علي الحدود مع لبنان، تعكس حصول الجيش الإسرائيلي على معلومات استخباراتية ذات قيمة بالغة الأهمية.

يبدو أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع موضوع الأنفاق على الحدود اللبنانية وفقا لخطة محددة ويقوم بالكشف عنها واحدا تلو الآخر لأغراض تخدم العمل السياسي الداخلي والدبلوماسي الخارجي حتى بعد أن تراجع اهتمام وسائل الإعلام الدولية بظاهرة الأنفاق باعتبارها أمرا ليس بجديد.

تحاول السلطات الإسرائيلية تركيز الاهتمام على موضوع الأنفاق من خلال الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (زيارتان في أسبوعين) ورئيس الدولة رؤوفين رفلين (زيارة واحدة).

سوف تسعى إسرائيل للقول أمام الأمم المتحدة إن حفر تلك الأنفاق في أراضيها يعد انتهاكا لسيادتها ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والذي أنهى الحرب الإسرائيلية اللبنانية الثانية في العام 2006.

من ناحيتها، تعترض الحكومة اللبنانية على التهديدات الإسرائيلية ضد شعب جنوب لبنان حيث قامت إسرائيل مؤخرا بإرسال رسائل نصية قصيرة للقرويين في المناطق التي تم فيها اكتشاف تلك الأنفاق، كما تحتج أيضا على قيام الطائرات الإسرائيلية بطلعات استكشافية والتقاط صور لمناطق في الداخل اللبناني.

إسرائيل تأمل في أن اكتشاف تلك الأنفاق سوف يقنع واشنطن بفرض عقوبات على لبنان وتقليص المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني غير أن إدارة ترمب قالت إن هذا الأمر لن يحدث.

علي الأرض، من المفترض ان العمليات الهندسية التي تستهدف اكتشاف الأنفاق علي الحدود اللبنانية سوف تستمر لعدة أسابيع علي الأقل. وقد أعرب رئيس الأركان الإسرائيلي غادي حيزنقوت عن أمله في بداية العمل قبيل حلول الشتاء غير أن المناقشات في مجلس الوزراء ترغب في أن يتم تأجيل العمل العسكري لحين الانتهاء من الأعمال الهندسية بخصوص الأنفاق.

القوة المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) لديها وجود قوي في الحدود اللبنانية- الإسرائيلية في المناطق التي تعمل فيها إسرائيل حاليا، ويقوم قادة الجيش الإسرائيلي بعرض كل المعلومات عن كل الأنفاق التي تم اكتشافها على الضباط التابعين للأمم المتحدة.

حدود مفتوحة بين إسرائيل وجنوب لبنان: