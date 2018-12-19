نيكي هيلي: على ابن سلمان أن يتخلى عن سلوك قطاع الطرق

وجهت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عبارات "قاسية" إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وطالبته بالتخلي عن سلوك قطاع الطرق.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلت بها "هيلي" الثلاثاء، وهي من المقرر أن تغادر منصبها بحلول نهاية العام الجاري، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن إكزمينير" الأمريكية.

أبرز تصريحات نيكي هيلي:

يتعين على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التخلي عن سلوك قطاع الطرق، الذي يتعامل به.

محمد بن سلمان كان مهملًا في بعض الأحيان.

ولي العهد السعودي "يدين للولايات المتحدة ببعض المسؤولية فيما حدث لـ(الصحفي السعودي جمال) خاشقجي، بدون شك".

التفاصيل:

رأت الصحيفة أن المندوبة الأمريكية استخدمت عبارات "قاسية" تجاه ولي العهد السعودي، مقارنة بالعبارات التي تستخدمها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لاسيما من جانب الرئيس نفسه ووزير خارجيته مايك بومبيو.

الأربعاء الماضي، حمّلت هيلي حكومة السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، مسؤولية مقتل خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.

كما لفتت حينئذ إلى ضرورة إجراء "حوار جاد وصارم مع السعوديين، وإخبارهم أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن مقتل خاشقجي".

خلفيات: