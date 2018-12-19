في الأمم المتحدة.. الكويت تتصدى بقوة للاستيطان الإسرائيلي

طالبت الكويت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقرير شهري مكتوب لأعضاء مجلس الأمن، بشأن تنفيذ إسرائيل قرار المجلس "2334" الداعي لوقف الاستيطان.

وأفاد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، أمس، بذلك خلال جلسة دورية بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، واكتفى المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغريك، بقوله إن الأمين العام سيسعى إلى تقديم تقارير مكتوبة لأعضاء المجلس بشأن تنفيذ القرار "2334".

تصريحات مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة:

نأسف لأن الأمين العام للأمم المتحدة، لم يقدم إلينا تقارير مكتوبة حول تنفيذ القرار 2334، والاكتفاء بتقرير واحد مكتوب كل سنة.

نحن نريد تقارير شهرية مكتوبة عملًا بقرار المجلس 2334.

عشرات الوحدات في بؤرة استيطانية بالقدس المحتلة (رويترز)

أبرز ما جاء بقرار مجلس الأمن 2334:

وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

على الأمانة العامة للأمم المتحدة، تقديم تقرير شهري مكتوب إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ إسرائيل لهذا القرار. وهو الأمر الذي لم تنفذه الأمانة العامة إلا مرة واحدة منذ صدور قرار المجلس في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016.

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