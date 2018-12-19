فيديو: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالقدس والضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلتين، طالت 30 فلسطينيا قبل نقلهم لجهات غير معلومة، فيما واصل الاحتلال التنكيل ضد المواطنين.

كما جرّف مستوطنون أراضي واقتلعوا وكسروا أشجارا مثمرة في الضفة، وكذلك اقتحم عشرات المستوطنين بينهم طلبة يهود، باحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

اعتقالات ومواجهات

قوات الاحتلال اعتقلت، فجرًا، 15 فلسطينيا وأسيرًا محررًا من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، كما استدعت 5 شبان للتحقيق.

قوة للاحتلال اقتحمت عدة مدن وبلدات شمالي الضفة الغربية، فجرًا، ودهمت عدة منازل فلسطينية في أحياء متفرقة، واعتقلت عدد من الشبان، بدعوى أنهم "مطلوبون" بتهم ممارسة نشاطات وأعمال مقاومة شعبية ضد أهداف إسرائيلية.

#شاعد: اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين في قرية العيسوية بالقدس المحتلة على يد وحدة المستعربين بجيش الاحتلال pic.twitter.com/85j4tvUYPd — 48 الإخبارية (@48nnews) December 18, 2018

مصادر محلية أفادت بدهم جنود الاحتلال لمنزل شقيقة الشهيد أشرف نعالوة في نابلس، والأسيرة المحررة فيروز نعالوة، كما دهمت منازل أقارب للشهيد نعالوة في طولكرم شمالي الضفة المحتلة.

المصادر أشارت إلى أن بعض أقارب الشهيد نعالوة لاحظوا عمليات تفتيش وتخريب غريبة في منازلهم ليس لها ما يبررها بعد استشهاد أشرف، ولاحظت شقيقته هنادي خلال تفتيش منزلها أن جنود الاحتلال فككوا أجسامًا غريبة بعد تفكيكهم لستائر المنزل خلال عملية التفتيش.

🔴 مراسل "صفا": قوات الاحتلال تقتحم قرية العيسوية بالقدس المحتلة pic.twitter.com/hTRT4G6o7R — وكالة صفا (@SafaPs) December 16, 2018

مراقبون رجحوا أن سبب مداهمات الاحتلال لمنازل أقارب الشهيد أشرف، قد يكون لإزالة أجهزة تنصت ومراقبة كانت زرعتها قوات الاحتلال في وقت سابق خلال أثناء البحث عن المطارد نعالوة.

بحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فقد صعدت قوات الاحتلال من حملات الاعتقالات في الضفة الغربية، حيث اعتقلت خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، 486 فلسطينيا؛ بينهم 65 طفلًا و9 سيدات، بالإضافة لـ 300 منذ بداية ديسمبر/كانون أول الجاري.

https://twitter.com/qudsinfo14/status/1075001649201070083?ref_src=twsrc%5Etfw

اقتلاع أشجار وتجريف أراضي

مستوطنون، جرفوا اليوم، أراضي تابعة لبلدة عصيرة القبلية جنوبي نابلس.

مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قال إن آليات المستوطنين جرفت مساحة من أراض حوض رقم (1) والمعروفة باسم منطقة الخروب، بهدف توسيع مستوطنة "يتسهار".

مستوطنون يجرفون أراضي في عصيرة القبلية جنوب نابلسhttps://t.co/jOrxggYIcy pic.twitter.com/JaTt02X9LO — Wafa News Agency (@WAFA_PS) December 19, 2018

أمس، أقدم مستوطنو "ادورا"، على اقتلاع وكسر أشجارا مثمرة في بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

رئيس قسم توثيق الأضرار الزراعية هاشم البدارين، أوضح أن المستوطنين اقتلعوا وكسروا ما يزيد على 100 شجرة مثمرة في منطقة الطيبة التابعة لترقوميا.

منطقة الطيبة تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين واقتلاع الأشجار وحرقها، بهدف التوسع الاستيطاني على حساب أراضي الموطنين غرب الخليل.