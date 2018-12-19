البث الحي
سياسة

شاهد: وكالة الأناضول تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي

19/12/2018

نشرت وكالة الأناضول، اليوم، لقطات جديدة حصلت عليها للفريق السعودي الذي قدم لاغتيال الصحفي جمال خاشقجي، أثناء دخول ومغادرة عناصره إسطنبول ومبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل فيها.

3500 ساعة:
  • فرق خاصة من جهاز الاستخبارات التركي، ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في إسطنبول، فحصت وحللت تسجيلات 147 كاميرا مراقبة في 80 نقطة بإسطنبول، من أبرزها مطار أتاتورك الدولي، ومنطقتي لافنت والسلطان أحمد.
  • التسجيلات تبلغ مدتها 3 آلاف و500 ساعة.
  • التسجيلات توضح حركة فريق الاغتيال السعودي المُكون من 15 شخصًا خطوة بخطوة منذ لحظة دخوله البلاد وحتى مغادرته.
لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي (الأناضول)
خلفية:
  • جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ أثارت غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
  • بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة".
  • وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، أعلنت مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
  • ترمب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخًا" للسعودية، وهو ما دفع إلى تشكيك الإعلام الأمريكي في طبيعة علاقاته مع الأخيرة.
الصور الجديدة التي نشرتها الأناضول لفريق اغتيال خاشقجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية وصمت أطفال مسلمين بأنهم "مؤيدون للإرهاب"

إعادة نشر الرسوم المسيئة أثارت موجة سخط في العالم الإسلامي(رويترز)

متحمسون "لجلب ثمار السلام".. نتنياهو: سأزور البحرين قريبا

تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات (رويترز)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

قس مؤيد لترمب: "الرب" غير راض عن تزوير الانتخابات لصالح بايدن (فيديو)

هجم بيرسونز على إحدى الطاولات بجانبه وقلبها على ظهرها (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي