شاهد: وكالة الأناضول تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي

نشرت وكالة الأناضول، اليوم، لقطات جديدة حصلت عليها للفريق السعودي الذي قدم لاغتيال الصحفي جمال خاشقجي، أثناء دخول ومغادرة عناصره إسطنبول ومبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل فيها.

3500 ساعة:

فرق خاصة من جهاز الاستخبارات التركي، ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في إسطنبول، فحصت وحللت تسجيلات 147 كاميرا مراقبة في 80 نقطة بإسطنبول، من أبرزها مطار أتاتورك الدولي، ومنطقتي لافنت والسلطان أحمد.

التسجيلات تبلغ مدتها 3 آلاف و500 ساعة.

التسجيلات توضح حركة فريق الاغتيال السعودي المُكون من 15 شخصًا خطوة بخطوة منذ لحظة دخوله البلاد وحتى مغادرته.

لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي (الأناضول)

خلفية:

جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ أثارت غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة".

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، أعلنت مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ترمب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخًا" للسعودية، وهو ما دفع إلى تشكيك الإعلام الأمريكي في طبيعة علاقاته مع الأخيرة.

الصور الجديدة التي نشرتها الأناضول لفريق اغتيال خاشقجي