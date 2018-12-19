شاهد: مظاهرات في مدن سودانية بسبب تردي الأوضاع المعيشية

تظاهر المئات الأربعاء في ثلاث مدن سودانية هي بورسودان وعطبرة والنهود احتجاجا على عدم توافر الخبز وارتفاع أسعاره.

التفاصيل

وسائل إعلام سودانية: إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول بمدينة عطبرة من 6 مساء ولأجل غير مسمى بعد الاحتجاجات بسبب أزمة الخبز والوضع الاقتصادي.

نشطاء تداولوا مقاطع فيديو للمظاهرات في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في السودان بسبب تفاقم أزمة الخبز وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفق ما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس، أحرق متظاهرون مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عطبرة (400 كلم شمال الخرطوم).

حسن إدريس من سكان بور سودان (1000 كلم شرق العاصمة الخرطوم والميناء الرئيسي في البلاد): خرج نحو 500 من طلاب المدارس في وسط المدينة وهم يهتفون "لا لا للغلاء" وتصدت لهم الشرطة بالهراوات.

إدريس: المحلات التجارية في سوق المدينة أغلقت أبوابها وذلك بعد قرار السلطات رفع سعر رغيف الخبز إلى ثلاثة جنيهات بدلا من جنيه. وسجلت مظاهرات مماثلة في عطبرة.

مبارك عبد الرحيم أحد سكان المدينة: الاحتجاج بدأه طلاب الجامعة والمدارس، وعند وصولهم إلى سوق المدينة انضم إليهم مواطنون وحاولت الشرطة تفريقهم بالهراوات، ولكنهم ساروا إلى وسط المدينة وأشعلوا النار في إطارات قديمة وغطى الدخان وسط المدينة.

أحمد محمد حسين (شاهد عيان): أشعل المتظاهرون الغاضبون النار في مقر حزب المؤتمر الوطني" الحاكم.

في مدينة النهود (500 كلم غرب العاصمة)، أفاد شهود بأن طلاب المدارس لم يجدوا رغيف الخبز لوجبة الإفطار فخرجوا للشارع وهم يهتفون "لا للجوع".

وفق ما أفاد شهود عيان، أحرق متظاهرون مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عطبرة (مواقع التواصل)

أزمة متفاقمة

اندلعت المظاهرات في وقت يعرض رئيس الوزراء معتز موسى على المجلس الوطني (البرلمان) موازنة العام 2019.

قال موسى الإثنين إن "الحكومة تدعم رغيف الخبز بملايين الدولارات".

تعاني كل المدن السودانية بما فيها العاصمة شحا في كميات الخبز منذ ثلاثة أسابيع.

يستهلك السودان وفق إحصاءات رسمية 2.5 مليون طن من القمح ينتج منها 40% ويستورد الباقي.

تضرر السودان بشدة حينما انفصل الجنوب في عام 2011، وهو ما أدى إلى فقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، المصدر المهم للنقد.

منذ انفصال جنوب السودان عن السودان، يشكو اقتصاد البلاد من ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

موازنة 2019