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شاهد: طرد نواب عرب من الكنيست لرفضهم قانون إبعاد العائلات

19/12/2018

طُرد 3 نواب عرب، من جلسة عقدها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) اليوم، وذلك لاعتراضهم على المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون طرد (إبعاد) عائلات منفذي العمليات.

موافقة تمهيدية
  • الكنيست الإسرائيلي، صادق اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون طرد عائلات الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الإسرائيليين.
  • صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ذكرت أن الكنيست وافق تمهيديًا على مشروع قانون إبعاد العائلات، بأغلبية 69 مؤيدا، 38 معارضا.
  • القانون ينص على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية المحتلة خلال سبعة أيام من موعد العملية.
مشادة في الكنيست
  • رئيس جلسة الهيئة بالكنيست طرد 3 نواب عرب من القائمة المشتركة هم أحمد الطيبي وجمال زحالقة ومسعود غنايم لاعتراضهم على قانون طرد وإبعاد العائلات.
  • الطيبي صرخ وسط الكنيست قائلًا "هذا قانون مجرمي حرب. بإمكانكم أن تقتلوا أو تحرقوا الأولاد أو أن تبعدوا العائلات ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني أبدًا".
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خلفية
  • اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت قبل أيام على مسودة قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية المحتلة.
  • هذه المصادقة تأتي رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية .باعتبار أن هذا القانون يتناقض مع القوانين الدولية ويدخل في باب العقاب الجماعي.
  • قانون إبعاد العائلات، بادر إلى طرحه عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه ووزير التعليم نفتالي بينيت.
  • مندلبليت صرح، أمس الأول، بأنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية.
  • مندلبليت شكك أيضًا بإمكانية الدفاع عن مشروع القانون أمام المحكمة العليا، كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.
  • رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال في جلسة لكتلة "الليكود"، أمس الأول، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وأن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".
  • رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، حذر في المجلس الوزاري المصغر من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، كما حذر من أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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