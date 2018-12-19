شاهد: طرد نواب عرب من الكنيست لرفضهم قانون إبعاد العائلات

طُرد 3 نواب عرب، من جلسة عقدها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) اليوم، وذلك لاعتراضهم على المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون طرد (إبعاد) عائلات منفذي العمليات.

موافقة تمهيدية

الكنيست الإسرائيلي، صادق اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون طرد عائلات الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الإسرائيليين.

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ذكرت أن الكنيست وافق تمهيديًا على مشروع قانون إبعاد العائلات، بأغلبية 69 مؤيدا، 38 معارضا.

القانون ينص على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية المحتلة خلال سبعة أيام من موعد العملية.

مشادة في الكنيست

رئيس جلسة الهيئة بالكنيست طرد 3 نواب عرب من القائمة المشتركة هم أحمد الطيبي وجمال زحالقة ومسعود غنايم لاعتراضهم على قانون طرد وإبعاد العائلات.

الطيبي صرخ وسط الكنيست قائلًا "هذا قانون مجرمي حرب. بإمكانكم أن تقتلوا أو تحرقوا الأولاد أو أن تبعدوا العائلات ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني أبدًا".

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