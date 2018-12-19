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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: أمريكية تعتدي بالضرب المبرح على لاجئة سورية

19/12/2018

تعرضت لاجئة سورية بإحدى مدارس ولاية بنسلفانيا الأمريكية، لاعتداء جسدي على يد زميلة لها، حسبما أظهر مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل:
  • أظهر مقطع فيديو ومدته 54 ثانية، طالبة أمريكية تعتدي بالضرب على لاجئة سورية محجبة داخل مرحاض مدرسة "كارتييه فالي" الثانوية؛ ما أدى لتعرض الأخيرة لإصابات استدعت تلقيها العلاج في أحد المستشفيات.
  • الطالبة السورية أصيبت بكدمات وارتجاج، على خلفية ارتطامها بالأرض وتلقيها ضربات من زميلتها، حسبما نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أمس الثلاثاء.
  • الواقعة تعود إلى يوم الجمعة الماضي، إلا أن الشريط المصور تم تداوله خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق المصدر ذاته.
  • حدة العنف زادت في الاعتداء، عندما حاولت اللاجئة السورية الرد على ضربات زميلتها الأمريكية، فقامت الأخيرة بدفع الطالبة السورية أرضا وانهالت عليها بالضرب.

جريمة كراهية
  • مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، طالب السلطات بالتحقيق في الواقعة باعتبارها "جريمة كراهية".
  • زهرا لاسانيا، المسؤولة بالمجلس، قالت في تصريحات لوكالة "الأناضول" إن الفتاة نقلت إلى المستشفى إثر تعرضها للضرب كما وثّق في المقطع المصور، وتتماثل حاليا للشفاء.
بيان للشرطة
  • قائد شرطة بلدة "كولييه" بولاية بنسلفانيا، كريغ كامبيل، قال إن الواقعة "لا يبدو أنها ذات صلة بأية دوافع دينية أو عرقية أو ما يرتبط بكونها جريمة كراهية". غير أنه أكد في بيان الإثنين الماضي أنّ الشرطة تتعامل مع الواقعة "بجدية بالغة وسيحقق فيها كاملا"، حسب صحيفة " بيتسبرغ بوست غازيت" محلية يومية.
خلفيات:
  • اللاجئة السورية وعائلتها منحوا حق الدخول إلى الولايات المتحدة بعد أن أمضوا نحو عامين داخل أحد مراكز اللجوء.
  • رصد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية زيادة بنسبة 17% في حوادث التحيز ضد المسلمين عام 2017 مقارنة بعام 2016.
  • الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 15% في جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين الأمريكيين، بما في ذلك الأطفال والشباب والعائلات، خلال الفترة نفسها.
  • ليست هذه الحادثة الأولى التي يتعرض فيها لاجئون سوريون إلى حوادث عنصرية، حيث اعتدى طالب بريطاني على لاجئ سوري يدعى جمال (15 عاما) داخل إحدى مدارس المملكة المتحدة، وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة، غادر على إثرها الطالب البريطاني المعتدي البلاد برفقة والدته.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي
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