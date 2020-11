شاهد: أمريكية تعتدي بالضرب المبرح على لاجئة سورية

تعرضت لاجئة سورية بإحدى مدارس ولاية بنسلفانيا الأمريكية، لاعتداء جسدي على يد زميلة لها، حسبما أظهر مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل:

A girl attacks a hijab wearing Muslim girl in the bathroom at Chartiers Valley High School in Pittsburgh •Charges have been filed against the girl •Hate crime charges are pending •42% of American Muslim students report bullying for their faith.😓 https://t.co/uXYPXwOYyP

جريمة كراهية

بيان للشرطة

خلفيات:

Shocking video spread on social media of a 15-years-old Syrian refugee being bullied, choked and waterboarded by a British schoolmate in #Huddersfield, #UK. The assault has a racist background as the British boy is a Far-Right fan according to his Facebook account. pic.twitter.com/eQVMXnWfat

