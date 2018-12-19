رسائل مسربة تكشف قلق أوربا من ترمب وروسيا وإيران

استهدف قراصنة إلكترونيون بنجاح اتصالات دبلوماسية في الاتحاد الأوربي، لسنوات ورصدت آلاف الرسائل أشار فيها دبلوماسيون إلى عدد من الموضوعات، من الرئيس الأمريكي، وحتى التجارة العالمية.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) في تقرير نشر في وقت متأخر أمس، أن متسللين اخترقوا شبكة الاتصالات الدبلوماسية للاتحاد الأوربي لسنوات وحملوا البرقيات التي تم تسريبها.

صحيفة (نيويورك تايمز) قالت إن المتسللين اخترقوا شبكة الاتصالات الدبلوماسية للاتحاد الأوربي لسنوات وحمُلوا برقيات تكشف عن القلق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصعوبات في التعامل مع روسيا والصين وخطر أن تستأنف إيران برنامجها النووي.

قلق أوربي: