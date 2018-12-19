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رسائل مسربة تكشف قلق أوربا من ترمب وروسيا وإيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
19/12/2018

استهدف قراصنة إلكترونيون بنجاح اتصالات دبلوماسية في الاتحاد الأوربي، لسنوات ورصدت آلاف الرسائل أشار فيها دبلوماسيون إلى عدد من الموضوعات، من الرئيس الأمريكي، وحتى التجارة العالمية.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) في تقرير نشر في وقت متأخر أمس، أن متسللين اخترقوا شبكة الاتصالات الدبلوماسية للاتحاد الأوربي لسنوات وحملوا البرقيات التي تم تسريبها.

صحيفة (نيويورك تايمز) قالت إن المتسللين اخترقوا شبكة الاتصالات الدبلوماسية للاتحاد الأوربي لسنوات وحمُلوا برقيات تكشف عن القلق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصعوبات في التعامل مع روسيا والصين وخطر أن تستأنف إيران برنامجها النووي.

قلق أوربي:
  • حصلت الصحيفة على أكثر من ألف و100 برقية من شركة الأمن (أريا 1) بعد أن اكتشفت واقعة التسلل.
  • الصحيفة قالت إن المحققين في (أريا 1) يعتقدون أن المتسللين يعملون لصالح الجيش الصيني (جيش التحرير الشعبي).
  • وفقا للتقرير الذي نشر في وقت متأخر أمس، تحتوي البرقيات على مذكرات بفحوى المحادثات مع زعماء من السعودية وإسرائيل ودول أخرى تم تبادلها بين دول الاتحاد.
  • في إحدى البرقيات يصف دبلوماسيون أوربيون، اجتماعا بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في فنلندا باعتباره "ناجحا على الأقل بالنسبة لبوتين" وفقا للتسريبات.
  • برقية أخرى كُتبت بعد الاجتماع الذي جري يوم 16 يوليو/تموز، نقلت تقريرا مفصلا وتحليلا للمحادثات بين مسؤولين أوربيين والرئيس الصيني شي جين بينغ الذي نُقل عنه مقارنته بين "تنمر" ترمب على الصين و"مباراة ملاكمة حرة لا تحكمها أي قواعد".
  • في برقية ثالثة بتاريخ السابع من مارس/ آذار توصي كارولين فيسيني نائبة رئيس بعثة الاتحاد لدى واشنطن الدبلوماسيين التجاريين في التكتل بأن يصفوا واشنطن بأنها "أهم شريك لنا" رغم تحدي ترمب في "مجالات نختلف فيها مع الولايات المتحدة (مثل المناخ والتجارة والاتفاق النووي الإيراني)".
  • ذكر التقرير أن المتسللين اخترقوا أيضا شبكات الأمم المتحدة واتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية ووزارات الشؤون الخارجية والمالية في العالم.
  • اكتشف الاختراق – بحسب ما أفاد التقرير – شركة "إيريا 1" للأمن الإلكتروني.
  • يقول مسؤولون أوربيون إن المعلومات السرية والخاصة لم تتأثر بسبب هذا الاختراق الذي استمر ثلاث سنوات.
  • نقلت نيويورك تايمز عن خبير قوله إن الطرق التي استخدمها القراصنة تماثل تلك التي استخدمها في السابق الجيش الصيني.
المصدر : رويترز
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