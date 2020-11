تفاصيل الانسحاب الأمريكي "الكامل والسريع" من سوريا

ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن واشنطن تستعد لسحب قواتها من سوريا في خطوة كبيرة من شأنها طرح علامات استفهام حول دور الولايات المتحدة في المنطقة.

التفاصيل

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا

موقف الإدارة الأمريكية

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018