تفاصيل الانسحاب الأمريكي "الكامل والسريع" من سوريا
19/12/2018
ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن واشنطن تستعد لسحب قواتها من سوريا في خطوة كبيرة من شأنها طرح علامات استفهام حول دور الولايات المتحدة في المنطقة.
التفاصيل
شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن واشنطن تخطط لسحب "كامل" و"سريع" للقوات.
وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: البنتاغون تلقى أمرا بسحب القوات الأمريكية من سوريا في أسرع وقت ممكن.
الصحيفة نقلت عن مصدر مطلع أن "الجيش الأمريكي يستعد لسحب قواته بالكامل من شمال شرق سوريا، في خطوة قد تؤدي إلى زعزعة الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط".
بحسب المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة هويته "شرع المسؤولون الأمريكيون في إبلاغ شركائهم في شمال شرقي سوريا بخططهم، للبدء الفوري في سحب القوات الأمريكية من المنطقة".
الصحيفة أوضحت أنّ الخطوة الأمريكية جاءت بعد اتصال هاتفي، الأسبوع الماضي، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب الإعلان عن عملية تركية مرتقبة ضد التنظيمات الكردية في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.
واشنطن بوست: قرار إدارة ترمب سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا سينفذ في أسرع وقت ممكن.
واشنطن بوست عن مسؤول عسكري: قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا اتخذ أمس الثلاثاء.
رويترز عن مسؤول أمريكي: إجلاء كل موظفي وزارة الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة.
المسؤول الأمريكي: الإطار الزمني المتوقع لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا بين 60 و 100 يوم.
الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
ينتشر حاليا نحو 2000 من القوات الأمريكية في سوريا معظمهم من قوات العمليات الخاصة التي تعمل عن كثب مع المسلحين الأكراد من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب.
أدت الشراكة مع هذا التحالف على مدى الأعوام الماضية إلى هزيمة الدولة في سوريا لكنها أغضبت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، الموجودة ضمن التحالف، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا على أراضيها.
تزامنت المداولات بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا مع تهديد أنقرة بشن هجوم جديد في سوريا.
حتى مع الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا سيظل هناك وجود عسكري أمريكي كبير في المنطقة يتضمن نحو 5200 جندي عبر الحدود في العراق.
موقف الإدارة الأمريكية
ترمب على تويتر: لقد هزمنا تنظيم الدولة في سوريا وكان ذلك السبب الوحيد لوجود قواتنا هناك خلال فترة رئاستي.
رويترز عن البيت الأبيض: أمريكا بدأت إعادة قوات للوطن مع انتقالها للمرحلة التالية في هذه الحملة بسوريا.
البيت الأبيض: بدأنا إعادة قواتنا من سوريا مع انتقالنا للمرحلة التالية في الحملة ضد تنظيم الدولة.
البيت الأبيض: الانتصارات على الدولة الإسلامية في سوريا لا تشير لنهاية التحالف العالمي أو حملته.
We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.