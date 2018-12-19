تفاصيل الانسحاب الأمريكي "الكامل والسريع" من سوريا

أدت الشراكة مع هذا التحالف على مدى الأعوام الماضية إلى هزيمة الدولة في سوريا لكنها أغضبت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، الموجودة ضمن التحالف، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا على أراضيها.