وزير مالية لبنان يتوقع تشكيل الحكومة قبل عيد الميلاد

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، الثلاثاء، إنه من المرجح تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بحلول عيد الميلاد، ما يترك أثرًا إيجابيًا على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

حكومة جديدة وشيكة

خليل قال إن لبنان قد يشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة قبل عطلة عيد الميلاد الأسبوع القادم، ما عزز آمال إنهاء حالة جمود وتشاحن مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر بسبب التنافس على الحقائب الوزارية.

الوزير اللبناني أضاف: "أصبحنا في المرحلة الأخيرة والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد. هذا سيترك آثارًا إيجابية على الوضعين المالي والاقتصادي ويفتح المجال أمام بدء المعالجات لهذا الملف".

جهود تشكيل الحكومة الجديدة تعثرت بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

الرئيس اللبناني ميشال عون يتحدث مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (رويترز)

أجواء إيجابية

مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، قال لرويترز إن هناك "سببا معقولًا للتفاؤل".

صحيفة المستقبل المملوكة للحريري تتحدث عن "أجواء إيجابية" وتشير إلى أن مسعى تشكيل الحكومة "بقرب بلوغ. خواتيمه المرجوّة" وعن أن "الطريق إلى الحكومة أصبحت سالكة بنسبة كبيرة جدًا".

لبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد، في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.

عقبة رئيسية