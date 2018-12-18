مكافآت خاصة لقوات الأمن التي واجهت "السترات الصفراء"

كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الفرنسية تخطط لصرف مكافآت خاصة بقيمة 300 يورو لكل فرد من أفراد قوات الأمن التي تعاملت مع احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء".

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محطة (فرانس إنفو) ووسائل إعلامية أخرى أوضحت أن هذه المكافآت سيتم صرفها لـ111 ألف شرطي وجندي.

حكومة الوسط تسعى بهذه الخطوة إلى الرد على حالة الاستياء المتنامية بين أفراد قوات الأمن.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية اعتزامها القيام بهذا الإجراء لكنها لم تؤكد بشكل دقيق على مبلغ الـ300 يورو.

أزمة السترات الصفراء

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد خلال أزمة "السترات الصفراء" في الأسبوع الماضي باتخاذ المزيد من التدابير الفورية في السياسة الاجتماعية لتحسين الوضع المعيشي للفرنسيين، ومن بين هذه الإجراءات رفع أجور مستوى الحد الأدنى للأجور بواقع 100 يورو (113 دولار) شهريا وإلغاء الضرائب على الأجر الذي يتقاضه العامل مقابل العمل لوقت إضافي.