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مدير (إف.بي.آي) السابق يتهم ترمب بتقويض حكم القانون "بالأكاذيب"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) يصافح جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) (أرشيفية)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) يصافح جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) (أرشيفية)
18/12/2018

اتهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) السابق جيمس كومي، أمس الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتقويض حكم القانون بالكذب بشأن المكتب.

وانتقد كومي، الجمهوريين، بسبب عدم التحدث علانية عن هجمات الرئيس دونالد ترمب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودافع بشدة عن سلوك المكتب، وذلك في أعقاب الجولة الثانية من استجوابه في مقابلة مغلقة مع الكونغرس.

التفاصيل:
  • كومي أمضى أكثر من خمس ساعات خلف أبواب مغلقة، أمس الإثنين، مع الجمهوريين والديمقراطيين حيث تم استجوابه بشأن معالجة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون والتحقيق في روسيا.
  • كومي قال للصحفيين بعدما استجوبته اللجنة القضائية ولجنة الإشراف بمجلس النواب: "رئيس الولايات المتحدة يكذب بشأن مكتب التحقيقات الاتحادي ويهاجمه ويهاجم حكم القانون في هذا البلد.. كيف يكون ذلك منطقيا ؟"
  • كومي: على المشرعين الجمهوريين أن "ينهضوا ويقولوا الحقيقة" عن "سلوك" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
  • كومي: الجمهوريون اعتادوا على فهم أن أفعال الرئيس مهمة وكلماته مهمة وحكم القانون مهم والحقيقة مهمة، فأين هؤلاء الجمهوريون اليوم.
  • كومي: يجب أن يقف شخص ما ويتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. يجب على الأشخاص الذين يعرفون بشكل أفضل، بما في ذلك الأعضاء الجمهوريين في هذه الهيئة، أن يمتلكوا الشجاعة للوقوف والتحدث بالحقيقة، لا أن يذعنوا بتغريدات أو خوف من قاعدتهم.. هناك حقيقة ولا يخبرون بها.. صمتهم مخجل.
مدير (إف.بي.آي) السابق جيمس كومي يتحدث للصحفيين
ترمب وكومي.. علاقة متوترة:
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أقال، جيمس كومي في مايو/ أيار 2017 بينما كان يقود تحقيقا في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 واحتمال تواطؤ حملة ترمب مع موسكو.
  • ترمب، قال، آنذاك إن كومي، لم يعد قادرا على إدارة المكتب بفاعلية، وكانت فترة كومي ستستمر حتى سبتمبر/أيلول 2023.
  • كومي كان يدير قبل الإقالة سلسلة التحقيقات الجارية على عدة مستويات في علاقة ترمب ومساعديه بالسفير الروسي لدى واشنطن، في وقت يرفض فيه ترمب الاتهام الموجه إلى روسيا بأنها تدخلت في الانتخابات لتعزيز فرصة وصوله إلى البيت الأبيض على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
  • كومي يعد واحدا من أبرز السياسيين. وقد بدأ حياته المهنية محاميا، ثم عمل في مكتب الادعاء، وسرعان ما اختاره الرئيس السابق باراك أوباما مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في 2013.
  • كومي أثار الجدل بعد فتحه ملف الرسائل الإلكتروني للمرشحة هيلاري كلينتون قبيل الانتخابات الرئاسية.. ويرى الديمقراطيون أن قرار كومي أسهم في خسارة كلينتون في الانتخابات.
  • كومي قال إن المشرعين سألوه مجددا عن البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وملف يقول الجمهوريون إنه جرى استخدامه لتبرير إصدار أمر قضائي لمراقبة أحد معاوني ترمب في حملته الرئاسية سرا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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