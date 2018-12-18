زعيم من يهود أمريكا: قمع الفلسطينيين يوتر علاقتنا بإسرائيل

هاجم أحد أبرز زعماء يهود الولايات المتحدة، بشدة سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وعلاقاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.

ماذا قال رئيس الاتحاد اليهودي بنيويورك أريك غولدشتاين؟

التحالف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الفلسطينيين يبعد يهود أمريكا أكثر وأكثر عن دعم إسرائيل.

من كان من يهود الولايات المتحدة، داعمًا لإسرائيل قبل ثلاث سنوات (قبل تولي ترمب الرئاسة) يتقزز اليوم من سياسة نتنياهو ضد الفلسطينيين.

دعم يهود أمريكا لإسرائيل صار في الحضيض.

الاتحاد يتلقى يوميًا اتصالات من يهود أمريكيين يعبرون فيها عن رفضهم استثمار أموالهم في إسرائيل بسبب إجراءاتها ضد الفلسطينيين وضد المهاجرين الأفارقة.

أحد أسباب رفض يهود أمريكا استثمار أموالهم في إسرائيل، سيطرة الحاخامات (رجال الدين اليهود) على الحكم في تل أبيب، الأمر الذي يخلق فجوة ضخمة في القيم الليبرالية بين يهود الولايات المتحدة وقيم الاحتلال الإسرائيلي.

هذا الوضع يدفع الكثير من يهود الولايات المتحدة للقول إنهم يفضلون القطيعة مع إسرائيل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

إلى أين وصلت العلاقة بين يهود أمريكا وإسرائيل؟

صحيفة معاريف قالت في تقريرها إن العلاقات بين يهود الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية في "أسوأ حالاتها" منذ قيام إسرائيل، بسبب علاقة حكومة نتنياهو بالإدارة الأمريكية وتعاملها مع الفلسطينيين وموقفها من يهود العالم.

غولدشتاين هو الوحيد من زعماء يهود الولايات المتحدة الذي وافق على نشر تصريحاته مع ذكر اسمه، فيما طلب باقي من التقاهم الوفد الإسرائيلي من يهود أمريكا عدم ذكر أسمائهم، لكن أقوالهم لم تختلف كثيرًا عما قال غولدشتاين.

رئيس الاتحاد اليهودي في نيويورك، الذي يضم في صفوفه مليون يهودي أمريكي، أدلى بهذه التصريحات لوفد إسرائيلي يضم مسؤولين من الحكومة وصحفيين ورجال إعمال من القطاع الخاص.

الوفد الإسرائيلي الذي لم تشر الصحيفة إلى هوية أعضائه، رفض لقاء منظمة J-SREET اليهودية الليبرالية التي تدعو إلى خيار "حل الدولتين"، وتوجّه انتقادات دائمة للحكومة الإسرائيلية، وتعتبر منافسة للوبي الصهيوني الأبرز في الولايات المتحدة "الأيباك".

معظم يهود الولايات المتحدة يميلون للتصويت للحزب الديمقراطي المعروف بتوجهاته الليبرالية.

هيلاري كلينتون ودونالد ترمب خلال مناظرة إبان الحملة الانتخابية (غيتي)

استطلاع اللجنة اليهودية الأمريكية:

الاستطلاع تم إجراؤه منتصف عام 2018.

60 %من يهود أمريكا قالوا إنهم صوتوا عام 2016 لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، في منافستها على الرئاسة.

19 % فقط من يهود الولايات المتحدة صوتوا لصالح دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

71 %من يهود أمريكا عبروا عن عدم رضاهم عن أداء الرئيس الأمريكي في الاستطلاع ذاته.

47 %من يهود الولايات المتحدة يرفضون قراري ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، فيما أيدها 46%.

59 % من يهود أمريكا يؤيدون خيار "حل الدولتين"، إسرائيل ودولة فلسطينية منزوعة السلاح، وعارض الفكرة 30%.

59 %من يهود الولايات المتحدة يدعمون تفكيك كل أو بعض المستوطنات ضمن اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي، فيما عارض ذلك 35%.

وتقول تسريبات صحفية إسرائيلية وأمريكية إن إدارة ترمب، تنوي الإعلان عن خطة سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تحتوي إجحافا كبيرا في حقوق الفلسطينيين، ولا تنص على إقامة دولة مستقلة لهم، بل حكما ذاتيا في الضفة الغربية، مع الإبقاء على غالبية المستوطنات الإسرائيلية.

جنود الاحتلال الإسرائيلي يهاجمون سكان الخان الأحمر

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