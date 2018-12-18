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سياسة|أمريكا

بعد طردها من العمل بسبب إسرائيل.. معلمة تقاضي مدرسة أمريكية

بهية العماوي طردت من عملها بسبب رفضها مقاطعة إسرائيل
بهية العماوي طردت من عملها بسبب رفضها مقاطعة إسرائيل
18/12/2018

رفعت أخصائية في معالجة أمراض النطق، دعوى قضائية ضد مدرسة بولاية "تكساس" الأمريكية، بعد أن قامت الأخيرة بطردها لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.

التفاصيل
  • موقع "فوروورد" الأمريكي ذكر أن "بهية عماوي، كانت تعمل أخصائية تَخَاطُب في إحدى مدارس مدينة أوستن، مركز ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل".
  • عماوي رفعت الإثنين، دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في تكساس، ضد المدرسة، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي، وفق المصدر ذاته.
  • الموقع أوضح أن "الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".
  • عماوي قالت إنها لم توقع على العقد لأنها وعائلتها لا يشترون السلع التي تنتجها الشركات الإسرائيلية دعما للمقاطعة ضد إسرائيل، بسبب احتلالها أراض فلسطينية.
  • تعمل عماوي أخصائية معالجة لمشاكل النطق باللغة العربية في ولاية تكساس، التي توجد فيها جالية عربية كبيرة.
  • المعلمة، من مواليد النمسا، وهي مواطنة أمريكية عاشت في البلاد لمدة 30 عاما.
المصدر : الأناضول
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