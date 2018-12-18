بعد طردها من العمل بسبب إسرائيل.. معلمة تقاضي مدرسة أمريكية

رفعت أخصائية في معالجة أمراض النطق، دعوى قضائية ضد مدرسة بولاية "تكساس" الأمريكية، بعد أن قامت الأخيرة بطردها لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.

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