بعد ضغوط.. ترمب يوافق على إغلاق مؤسسته الخيرية

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إغلاق مؤسسته الخيرية الخاصة "مؤسسة ترمب" ما يشكل انتصارا لوكلاء النيابة في ولاية نيويورك الذين قاضوها متهمين ترمب باستخدامها لتمويل نفقات خاصة.

التفاصيل:

النائب العام لولاية نيويورك، باربرا اندوود، قالت اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة وقعت اتفاقا تقبل بموجبه "حل نفسها تحت إشراف القضاء".

طلب القضاء في نيويورك، التثبت من أن الأرصدة المتبقية ستوزع على منظمات خيرية فعلية.

الملاحقة القضائية للمؤسسة التي اتهمها القضاء بأنها عملت "بشكل غير قانوني صادم"، لم تنته، بحسب النائب العام لولاية نيويورك.

أندوود أوضحت "سنستمر في تحركنا لنضمن محاسبة مؤسسة ترمب ومديريها على انتهاكاتهم الواضحة والمتكررة للقانون".

القضاء طلب خصوصا من المؤسسة أن تعيد نحو 2,8 مليون دولار يشتبه في إنفاقها دون وجه حق مع الغرامات.

القضاء طلب أيضا منع ترمب وأطفاله الثلاثة من زواج أول (دونالد الابن واريك وإيفانكا الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة) من إدارة أية مؤسسة خيرية.

القضاء طلب كشف التداخل بين مؤسسة ترمب ومنظمة ترمب وهي الشركة التي مقرها نيويورك وتشرف على أرصدة دونالد ترمب وتدير خصوصا فنادق ونوادي غولف في الولايات المتحدة وفي الخارج.

بحسب النائب العام لولاية نيويورك فإن ترمب استخدم المؤسسة الخيرية التي لم يكن لها أي موظف خاص بها، لتطوير فنادقه ونواديه وجمع أموال على صلة بالحملة الانتخابية، وهو أمر محظور تماما بالقانون.

إريك ترمب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

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