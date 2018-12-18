الشرطة الفرنسية تنضم لقائمة المحتجين بدعوة للإضراب

دعت نقابة شرطية فرنسية، الإثنين، إلى إغلاق المخافر في عموم البلاد (الأربعاء) احتجاجا على ظروف العمل.
أبرز ما ورد في بيان نقابة أليانس إحدى أكبر نقابات الشرطة في فرنسا:
- النقابة وصفت (الأربعاء المقبل) بأنه "يوم أسود"، ووجهت دعوة لإغلاق كافة المخافر.
- على أفراد الشرطة البقاء في أماكن عملهم خلال يوم الاحتجاج، والاستجابة للحالات الملحّة فقط.
- الشرطة تطالب الحكومة بتحسين ظروف عملها، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة بهذا الصدد حتى الآن.
- النقابة حذرت من أن المنتمين لها سيواصلون الاحتجاج، في حال لم يتحرك الرئيس إيمانويل ماكرون وإداراته، لتلبية مطالبهم.
خلفية
- نقابة "فيجي" التي تعد من أعرق نقابات الشرطة، كانت قد دعت لإضراب عن العمل، اعتبارا من 8 ديسمبر/ كانون اول، دعما لمظاهرات أصحاب "السترات الصفراء".
- حركة "السترات الصفراء"، تنظم سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد سياسات ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
- الاحتجاجات تعتبر من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم.
- الاحتجاجات أسفرت عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح، وتوقيف 4 آلاف و341 شخصا.
- في مسعى لتهدئة محتجي حركة "السترات الصفراء"، أعلن ماكرون زيادة الحد الأدنى للأجور وخفضا ضريبيا لمعظم المتقاعدين، لكن كثيرين قالوا إنهم سيواصلون الضغط.