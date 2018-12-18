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سياسة

الشرطة الفرنسية تنضم لقائمة المحتجين بدعوة للإضراب

18/12/2018

دعت نقابة شرطية فرنسية، الإثنين، إلى إغلاق المخافر في عموم البلاد (الأربعاء) احتجاجا على ظروف العمل.

أبرز ما ورد في بيان نقابة أليانس إحدى أكبر نقابات الشرطة في فرنسا:
  • النقابة وصفت (الأربعاء المقبل) بأنه "يوم أسود"، ووجهت دعوة لإغلاق كافة المخافر. 
  • على أفراد الشرطة البقاء في أماكن عملهم خلال يوم الاحتجاج، والاستجابة للحالات الملحّة فقط.
  • الشرطة تطالب الحكومة بتحسين ظروف عملها، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة بهذا الصدد حتى الآن.
  • النقابة حذرت من أن المنتمين لها سيواصلون الاحتجاج، في حال لم يتحرك الرئيس إيمانويل ماكرون وإداراته، لتلبية مطالبهم.
أسفرت الاحتجاجات عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح ـ رويترز
خلفية
  • نقابة "فيجي" التي تعد من أعرق نقابات الشرطة، كانت قد دعت لإضراب عن العمل، اعتبارا من 8 ديسمبر/ كانون اول، دعما لمظاهرات أصحاب "السترات الصفراء".
  • حركة "السترات الصفراء"، تنظم سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد سياسات ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
  • الاحتجاجات تعتبر من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم.
  • الاحتجاجات أسفرت عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح، وتوقيف 4 آلاف و341 شخصا.
  • في مسعى لتهدئة محتجي حركة "السترات الصفراء"، أعلن ماكرون زيادة الحد الأدنى للأجور وخفضا ضريبيا لمعظم المتقاعدين، لكن كثيرين قالوا إنهم سيواصلون الضغط.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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