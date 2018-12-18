الشرطة الفرنسية تنضم لقائمة المحتجين بدعوة للإضراب

دعت نقابة شرطية فرنسية، الإثنين، إلى إغلاق المخافر في عموم البلاد (الأربعاء) احتجاجا على ظروف العمل.

أبرز ما ورد في بيان نقابة أليانس إحدى أكبر نقابات الشرطة في فرنسا:

النقابة وصفت (الأربعاء المقبل) بأنه "يوم أسود"، ووجهت دعوة لإغلاق كافة المخافر.

على أفراد الشرطة البقاء في أماكن عملهم خلال يوم الاحتجاج، والاستجابة للحالات الملحّة فقط.

الشرطة تطالب الحكومة بتحسين ظروف عملها، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة بهذا الصدد حتى الآن.

النقابة حذرت من أن المنتمين لها سيواصلون الاحتجاج، في حال لم يتحرك الرئيس إيمانويل ماكرون وإداراته، لتلبية مطالبهم.

أسفرت الاحتجاجات عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح ـ رويترز

خلفية