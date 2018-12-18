البيت الأبيض ينفي وعد ترمب لأردوغان بتسليم غولن

نفى مسؤول بالبيت الأبيض أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد التزم خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسليم فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وأفاد المسؤول بأنه أثناء اللقاء مع الرئيس أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين، لم يلتزم الرئيس ترمب بتسليم فتح الله غولن.

تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو:

الرئيس ترمب قال لنظيره التركي إنهم يدرسون ترحيل "فتح الله غولن"، زعيم منظمة "غولن".

تم إلقاء القبض على العديد من مؤيدي غولن في الولايات المتحدة.

توجد تحقيقات يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي أي) في 15 ولاية، وفي بعض الأماكن، بما في ذلك في ولاية نيو جيرسي.

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو

من هو فتح الله غولن:

داعية إسلامي وسياسي تركي، بدأ حياته من على منابر المساجد، وتحول إلى شيخ طريقة وقائد جماعة تقوم على مزج التصوف بالسياسة.

ولد فتح الله غولن يوم 27 أبريل/نيسان 1941 في قرية "كوروجك" بمحافظة أرضروم التركية، وينحدر من عائلة متدينة.

غولن أسس "جماعة الخدمة" فكانت في البداية واجهة تربوية ودعوية، لكنها ما لبثت أن تمددت وتعددت أذرعها لتشمل التجارة والاقتصاد، والصحافة والإعلام.

رغم عدم انخراط غولن في الحياة السياسية بشكل مباشر وإصراره على وصف جماعته بأنها "فوق السياسة"، فقد كانت له مواقف سياسية في أكثر من مناسبة.

تتهم تركيا منظمة غولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري في 2016 وتطالب أمريكا بتسليم زعيمها

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