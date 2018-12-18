البث الحي
سياسة

اتفاق روسي إيراني تركي بشأن دستور سوريا

وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا قالوا إنهم يتوقعون أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم
وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا قالوا إنهم يتوقعون أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم
18/12/2018

التقى وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في جنيف لعقد محادثات بشأن الأزمة السورية تمهيدا لإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق.

وتوقع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وهم بالترتيب وسيرغي لافروف ومحمد جواد ظريف ومولود تشاووش أوغلو بعد اجتماعهم بمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا، أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم، لإطلاق عملية سلام سياسية تحكمها الحلول الوسط.

التفاصيل
  • المشاركون اتفقوا في بيان مشترك، بعد تنسيق مع الحكومة السورية، على أن تضم اللجنة 150 عضوا يناط بهم العمل على تعديل الدستور السوري، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها مطلع العام الجديد. 
  • لافروف: النتيجة التي ستتوصل إليها اللجنة في هذه الحالة ستحظى بتأييد واسع النطاق من قبل الشعب السوري".
  • ذكر دبلوماسيون أن كلا من حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة التي تقاتل للإطاحة به، قدمتا قائمة من 50 اسما لكن الدول الثلاث اختلفت بشأن آخر 50 عضوا من المجتمع المدني وأعضاء "مستقلين".
  • دبلوماسيون قالوا أمس الاثنين إن الدول الثلاث بصدد التوصل لاتفاق حول اللجنة وهو ما قد يمهد الطريق لصياغة دستور جديد تعقبه انتخابات.
  • يحاول دي ميستورا، الذي يتنحى عن منصبه نهاية هذا العام، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شخصيات 150 عضوا في لجنة دستورية جديدة.
  • أعلن وزير الخارجية التركي أوغلو، أنّ بلاده وروسيا وإيران بلغت مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا.
وزراء الخارجية: عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه إدراك للحلول الوسط والحوار البناء

 

  • نفى حصول خلاف حول قائمة الأسماء المقترحة من قبل النظام والمعارضة للجنة المذكورة. لكنه لم يخف وجود "وجهات نظر مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمجتمع المدني. نحن نعمل معاً كدول ضامنة، ونعمل مع الأمم المتحدة أيضا".
تصريحات أوغلو
  • بحثت قضايا مثل النسبة المطلوبة لاتخاذ قرار، هل بأغلبية الثلثين أم أكثر من ذلك، وهل سيكون هناك رئيس ونوابه أو رئيس مشارك. نحن نتجه إلى النهاية رويدا رويدا.
  • توقع عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل. "وسنواصل نحن الضامنون لمسار أستانا تكثيف جهودنا فيما بيننا".
  • اجتماع اليوم مؤشر على مدى أهمية مرحلتي أستانا، وسوتشي، من أجل الحل السياسي في سوريا من جهة، والبدء في تحقيق نتائج ملموسة من جهة ثانية.
تشاوش أوغلو: نتوقع عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل (رويترز)
الدستور السوري
  • كان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.
  • في يناير/ كانون الثاني 2018، صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" المنعقد في سوتشي الروسية، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية.
  • يفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير، فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
  • اتفق زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، خلال قمتهم الرباعية حول سوريا، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإسطنبول، على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية وصمت أطفال مسلمين بأنهم "مؤيدون للإرهاب"

إعادة نشر الرسوم المسيئة أثارت موجة سخط في العالم الإسلامي(رويترز)

متحمسون "لجلب ثمار السلام".. نتنياهو: سأزور البحرين قريبا

تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات (رويترز)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

قس مؤيد لترمب: "الرب" غير راض عن تزوير الانتخابات لصالح بايدن (فيديو)

هجم بيرسونز على إحدى الطاولات بجانبه وقلبها على ظهرها (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)