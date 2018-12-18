اتفاق روسي إيراني تركي بشأن دستور سوريا

التقى وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في جنيف لعقد محادثات بشأن الأزمة السورية تمهيدا لإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق.

وتوقع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وهم بالترتيب وسيرغي لافروف ومحمد جواد ظريف ومولود تشاووش أوغلو بعد اجتماعهم بمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا، أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم، لإطلاق عملية سلام سياسية تحكمها الحلول الوسط.

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المشاركون اتفقوا في بيان مشترك، بعد تنسيق مع الحكومة السورية، على أن تضم اللجنة 150 عضوا يناط بهم العمل على تعديل الدستور السوري، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها مطلع العام الجديد.

لافروف: النتيجة التي ستتوصل إليها اللجنة في هذه الحالة ستحظى بتأييد واسع النطاق من قبل الشعب السوري".

ذكر دبلوماسيون أن كلا من حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة التي تقاتل للإطاحة به، قدمتا قائمة من 50 اسما لكن الدول الثلاث اختلفت بشأن آخر 50 عضوا من المجتمع المدني وأعضاء "مستقلين".

دبلوماسيون قالوا أمس الاثنين إن الدول الثلاث بصدد التوصل لاتفاق حول اللجنة وهو ما قد يمهد الطريق لصياغة دستور جديد تعقبه انتخابات.

يحاول دي ميستورا، الذي يتنحى عن منصبه نهاية هذا العام، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شخصيات 150 عضوا في لجنة دستورية جديدة.

أعلن وزير الخارجية التركي أوغلو، أنّ بلاده وروسيا وإيران بلغت مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا.

وزراء الخارجية: عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه إدراك للحلول الوسط والحوار البناء

نفى حصول خلاف حول قائمة الأسماء المقترحة من قبل النظام والمعارضة للجنة المذكورة. لكنه لم يخف وجود "وجهات نظر مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمجتمع المدني. نحن نعمل معاً كدول ضامنة، ونعمل مع الأمم المتحدة أيضا".

تصريحات أوغلو

بحثت قضايا مثل النسبة المطلوبة لاتخاذ قرار، هل بأغلبية الثلثين أم أكثر من ذلك، وهل سيكون هناك رئيس ونوابه أو رئيس مشارك. نحن نتجه إلى النهاية رويدا رويدا.

توقع عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل. "وسنواصل نحن الضامنون لمسار أستانا تكثيف جهودنا فيما بيننا".

اجتماع اليوم مؤشر على مدى أهمية مرحلتي أستانا، وسوتشي، من أجل الحل السياسي في سوريا من جهة، والبدء في تحقيق نتائج ملموسة من جهة ثانية.

تشاوش أوغلو: نتوقع عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل (رويترز)

الدستور السوري