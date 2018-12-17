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سياسة|الولايات المتحدة

واشنطن بوست تنشر تقريرا يؤكد مساعدة روسيا في انتخاب ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين)
17/12/2018

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل مسودة تقرير سيتم عرضه أمام الكونغرس يكشف أن روسيا استخدمت منصات التواصل الاجتماعي للمساعدة في انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أبرز ما ورد في تقرير الواشنطن بوست:
  • التقرير الجديد يُعتبر التحليل الأكثر شمولاً حتى الآن، لحملة التضليل الروسية حول انتخابات عام 2016.
  • التقرير الذي نشرته واشنطن بوست وحصلت عليه حصريا يفيد باستخدام روسيا كل منصات التواصل الاجتماعي للمساعدة في انتخاب ترمب.

  • التقرير الذي سيعرض على الكونغرس، أعد بالتعاون بين مشروع الدعاية الحاسوبية التابع لجامعة أكسفورد وشركة غرافيكا.

  • الحملة الروسية استفادت من جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الفيسبوك وتويتر ويوتيوب.
  • التقرير هو الأول من نوعه، ويحلل ملايين الرسائل والصور ومقاطع الفيديو التي قدمتها شركات التكنولوجيا الرئيسية، إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.
  • الحملة الروسية كانت موجهة للناخبين في الحزب الجمهوري، للمساعدة في انتخاب الرئيس ترمب.
  • الحملة استمرت بشكل أكثرَ جدية في دعمه بعد توليه الرئاسة.
  • اسم ترمب ورد في معظم الحملات التي استهدفت المحافظين والناخبين اليمينيين، وشجّعتهم على دعم حملته.
  • استهدفت الحملة المجموعات المنافسة لترمب برسائل سعت إلى إرباك وتشتيت وتثبيط أعضائها عن التصويت.
المحقق الخاص روبرت مولر يتولي التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
خلفيات:
  • يقوم المحقق الخاص روبرت مولر بتولي قضية التحقيق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.
  • مولر قال إن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، قدم معلومات مهمة عن صلات أو تنسيق بين حملة ترمب الانتخابية ومسؤولين في الحكومة الروسية.
  • ترمب انتقد تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة 2016.
  • رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي، قال إن ترمب يرفض تماما أن يلتقي مولر ليجيب عن أسئلة بشأن تحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية. 
  • نواب ديمقراطيون قالوا إن دونالد ترمب قد يواجه المساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق إنه تم دفعها لأشخاص تمثل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة.
     
المصدر : الجزيرة مباشر + واشنطن بوست
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