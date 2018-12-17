واشنطن بوست تنشر تقريرا يؤكد مساعدة روسيا في انتخاب ترمب

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل مسودة تقرير سيتم عرضه أمام الكونغرس يكشف أن روسيا استخدمت منصات التواصل الاجتماعي للمساعدة في انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
أبرز ما ورد في تقرير الواشنطن بوست:
خلفيات:
- يقوم المحقق الخاص روبرت مولر بتولي قضية التحقيق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.
- مولر قال إن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، قدم معلومات مهمة عن صلات أو تنسيق بين حملة ترمب الانتخابية ومسؤولين في الحكومة الروسية.
- ترمب انتقد تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة 2016.
- رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي، قال إن ترمب يرفض تماما أن يلتقي مولر ليجيب عن أسئلة بشأن تحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.
- نواب ديمقراطيون قالوا إن دونالد ترمب قد يواجه المساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق إنه تم دفعها لأشخاص تمثل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة.