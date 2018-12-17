كندا تبحث الانسحاب من صفقة سلاح بـ 15 مليار دولار مع السعودية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن حكومته تبحث عن مخرج للانسحاب من صفقة سلاح بمليارات الدولارات مع السعودية.
وكان ترودو قد اعتبر في وقت سابق، أنه من الصعب جدا إلغاء هذا العقد الذي تبلغ قيمته خمسة عشر مليار دولار كندي، بسبب الاضطرار لدفع بنود جزائية.
لكنه أكد أن كندا ستجمد أُذون تصدير عربات مدرعة للسعودية إذا خلصت إلى أن هذه المعدات العسكرية سيساء استخدامها.
التفاصيل:
- ترودو قال لقناة "سي تي في" الكندية، أمس الأحد: "نناقش أذون التصدير في محاولة لمعرفة ما إذا كانت هناك وسيلة لعدم تصدير هذه المركبات للسعودية".
- المعارضون السياسيون شددوا على ضرورة إلغاء صفقة جنرال" دايناميكس" التي تفاوضت عليها حكومة المحافظين السابقة، مشيرين إلى قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومشاركة السعودية في حرب اليمن.
- التوتر يسود العلاقات بين أوتاوا والرياض منذ نشوب خلاف دبلوماسي بشأن حقوق الإنسان في وقت سابق من العام الجاري.
- أوتاوا تقول إنها تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- ترودو قال إن "قتل صحفي أمر غير مقبول على الإطلاق، وهذا هو سبب مطالبة كندا منذ البداية بإجابات وحلول بشأن ذلك".
خلفية:
- الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان مقيما بالولايات المتحدة وكاتب المقالات بصحيفة واشنطن بوست، قُتل داخل قنصلية بلاده السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؟
- قتل خاشقجي سبب صدمة في أنحاء العالم وأثار رد فعل غاضبا من مشرعين في الكونغرس الأمريكي ومنهم جمهوريون. ودعا بعضهم إلى إجراءات أشد صرامة ضد السعودية.
- الرياض نفت في بداية الأمر أي علم باختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية ثم قدمت تفسيرات متضاربة، ثم أعلنت أنه تم تقطيع جثته إثر فشل مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة".
- الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا الشهر الماضي لدورهم في قتل خاشقجي، لكنها لم تصل إلى حد اتخاذ إجراء قد يؤثر على صفقات السلاح الأمريكية المربحة مع السعودية والتي تعهد ترمب بالحفاظ عليها.