كندا تبحث الانسحاب من صفقة سلاح بـ 15 مليار دولار مع السعودية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن حكومته تبحث عن مخرج للانسحاب من صفقة سلاح بمليارات الدولارات مع السعودية.

وكان ترودو قد اعتبر في وقت سابق، أنه من الصعب جدا إلغاء هذا العقد الذي تبلغ قيمته خمسة عشر مليار دولار كندي، بسبب الاضطرار لدفع بنود جزائية.

لكنه أكد أن كندا ستجمد أُذون تصدير عربات مدرعة للسعودية إذا خلصت إلى أن هذه المعدات العسكرية سيساء استخدامها.

التفاصيل:

ترودو قال لقناة "سي تي في" الكندية، أمس الأحد: "نناقش أذون التصدير في محاولة لمعرفة ما إذا كانت هناك وسيلة لعدم تصدير هذه المركبات للسعودية".

المعارضون السياسيون شددوا على ضرورة إلغاء صفقة جنرال" دايناميكس" التي تفاوضت عليها حكومة المحافظين السابقة، مشيرين إلى قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومشاركة السعودية في حرب اليمن.

التوتر يسود العلاقات بين أوتاوا والرياض منذ نشوب خلاف دبلوماسي بشأن حقوق الإنسان في وقت سابق من العام الجاري.

أوتاوا تقول إنها تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ترودو قال إن "قتل صحفي أمر غير مقبول على الإطلاق، وهذا هو سبب مطالبة كندا منذ البداية بإجابات وحلول بشأن ذلك".

خلفية: