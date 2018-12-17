فيسبوك يحظر صفحة نجل نتنياهو.. ما السبب؟

حظر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، صفحة، يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب نشره آراء أعتبرت معادية للمسلمين.
ما القصة؟
- فيسبوك حظر حساب نجل نتنياهو مدة 24 ساعة.
- يائير وصف الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم بأنها "ديكتاتورية".
- نجل نتنياهو دعا في رسالة نشرها،الخميس الماضي، على صفحته في "فيسبوك" بعد وقوع هجمات جميع المسلمين إلى مغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
- يائير كتب "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون".
- في منشور آخر تحدث نجل نتنياهو عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما أن "يغادر كل اليهود (دولة الاحتلال الإسرائيلي) أو يغادر كل المسلمين.. قائلا: أنا أفضّل الخيار الثاني".
- جاءت تعليقات يائير بعد مقتل جنديين إسرائيليين، الخميس الماضي، في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب إحدى المستوطنات، ردًا على تصفية الاحتلال لثلاثة شبان فلسطينيين.
الانتقال إلى "توتير"
- فيسبوك حذف منشورات يائير، ما دفعه للانتقال إلى تويتر لانتقاد الموقع الأزرق الذي وصفه بأنه "ديكتاتورية الفكر".
- معارضو رئيس الوزراء الإسرائيلي طالما هاجموا، ابنه يائير، البالغ من العمر 27 عامًا كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات.
- معارضو نتنياهو يقولون إن يائير يتم تحضيره من قبل والديه من أجل لعب دور سياسي في المستقبل في محاولة لتأسيس سلالة سياسية.
- في أوائل العام الجاري، بثت قناة إسرائيلية، تسجيلًا صوتيًا ليائير، يتحدث فيه مع ابن رجل أعمال كبير عن معاملات مالية بين والديهما، يوثق فساد نتنياهو.
خلفية
- بعد ساعات من تصفية الاحتلال لـ3 مقاومين فلسطينيين، الخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخريْن حالتهما حرجة، في عملية إطلاق نار شرقي رام الله بالضفة المحتلة.
- عملية، الخميس الماضي، نُفذت على مسافة قريبة جداً من عملية عوفرا التي نفذت قبل أسبوع والتي أصيب فيها 7 إسرائيليين، وبنفس الطريقة.
- استشهد 3 فلسطينيين ليلة وفجر الخميس الماضي، برصاص الاحتلال، أحدهم منفذ عملية "بركان"، والثاني يزعم الاحتلال أنه منفذ عملية "عوفرا" الأولى، والثالث قيل إنه طعن شرطيين إسرائيليين بالقدس المحتلة.