فيسبوك يحظر صفحة نجل نتنياهو.. ما السبب؟

حظر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، صفحة، يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب نشره آراء أعتبرت معادية للمسلمين.

ما القصة؟

فيسبوك حظر حساب نجل نتنياهو مدة 24 ساعة.

يائير وصف الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم بأنها "ديكتاتورية".

نجل نتنياهو دعا في رسالة نشرها،الخميس الماضي، على صفحته في "فيسبوك" بعد وقوع هجمات جميع المسلمين إلى مغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يائير كتب "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون".

في منشور آخر تحدث نجل نتنياهو عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما أن "يغادر كل اليهود (دولة الاحتلال الإسرائيلي) أو يغادر كل المسلمين.. قائلا: أنا أفضّل الخيار الثاني". جاءت تعليقات يائير بعد مقتل جنديين إسرائيليين، الخميس الماضي، في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب إحدى المستوطنات، ردًا على تصفية الاحتلال لثلاثة شبان فلسطينيين.



לא זה פשוט לא יאומן. פייסבוק חוסמת אותי ל24 שעות על כך שביקרתי אותה! דיקטטורת מחשבות pic.twitter.com/P9U2bgz4Vi — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) December 16, 2018

الانتقال إلى "توتير"

فيسبوك حذف منشورات يائير، ما دفعه للانتقال إلى تويتر لانتقاد الموقع الأزرق الذي وصفه بأنه "ديكتاتورية الفكر".

معارضو رئيس الوزراء الإسرائيلي طالما هاجموا، ابنه يائير، البالغ من العمر 27 عامًا كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات.

معارضو نتنياهو يقولون إن يائير يتم تحضيره من قبل والديه من أجل لعب دور سياسي في المستقبل في محاولة لتأسيس سلالة سياسية.

في أوائل العام الجاري، بثت قناة إسرائيلية، تسجيلًا صوتيًا ليائير، يتحدث فيه مع ابن رجل أعمال‎ كبير عن معاملات مالية بين والديهما، يوثق فساد نتنياهو.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال المقاوم الفلسطيني أشرف نعالوه الذي تتهمه بتنفيذ عملية مستوطنة بركان pic.twitter.com/n1WjmSZHnN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 13, 2018

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