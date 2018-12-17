فرنسا: أسبوع حاسم لاحتواء أزمة "السترات الصفراء"

تخوض الحكومة الفرنسية سباقًا مع الوقت لتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون وإطلاق مشاورات واسعة لاحتواء أزمة حركة "السترات الصفراء".

جاء ذلك بعدما اطمأنت السلطات إلى تراجع تعبئة حركة "السترات الصفراء" في مختلف أنحاء فرنسا.

أسبوع حاسم

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، دشن، أسبوعًا حاسمًا في محاولة لتعويم الغالبية الرئاسية، عبر إسهابه مساء أمس الأحد، في مقابلة مع صحيفة "لي زيكو" الاقتصادية، في شرح الخطوات التي أعلنها ماكرون قبل ستة ايام.

فيليب أعلن أنه "تلقى رسالة الفرنسيين: إنهم يريدون أن نتخذ قرارًا سريعًا حول القدرة الشرائية مع إشراكهم في شكل أكبر في هذا القرار". ورسم ملامح الإجراءات التي تشكل محاولة لإنهاء أزمة غير مسبوقة تهز فرنسا منذ شهر.

في هذا الوقت، يخشى عدد من ناشطي "السترات الصفراء" المتجمعين عند المستديرات، أن يتم طردهم بالقوة في الساعات المقبلة.

نحو خمسين متظاهرًا تجمعوا أمام مركز شرطة مونسو-لي-مين (وسط شرق) لإادوا، أفادوا بأن الأمر صدر بـ"إزالة" مخيماتهم بحلول الأربعاء. وفي شاتولورو (وسط غرب) توقع الناشطون أن يتم طردهم اعتبارًا من صباح اليوم. لذا، عمدوا إلى إحراق بعض أكواخهم مساء أمس.

السلطة وجهت إشارات عدة في هذا الاتجاه. وتحدث رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران عن إرسال "عناصر من الدرك" بهدف "تحرير المساحات العامة".

المتحدث باسم "السترات الصفراء" في منطقة سون-ايه-لوار (وسط شرق) بيار-غاييل لافوديه قال "إذا كانت الحكومة تقوم بذلك، فهذا يعني فعلًا أنها لم تفهم شيئًا".

لعبت المجموعات على موقع فيسبوك دورا أساسيا في تطور حركة السترات الصفراء (رويترز)

الوقت الضيق

هذه التدابير، وفي مقدمها زيادة الحد الأدنى للأجور وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب واستثناء بعض المتقاعدين من زيادة الضريبة، من شأنها زيادة العجز الذي يتوقع أن تبلغ نسبته 3,2% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

التدابير جمعت في مشروع قانون سيناقشه مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، قبل إحالته، الخميس، على الجمعية الوطنية، والجمعة، على مجلس الشيوخ.

نظرًا لضيق الوقت، دعا ريشار فيران، البرلمانيين إلى تحمل "مسؤولياتهم" والمصادقة على الإجراءات الجمعة بحيث تدخل حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني، وبذلك، يتجنب النواب عقد جلسات خلال عطلة عيد الميلاد.

النقاش الكبير

وزيرة الدولة للمساواة بين النساء والرجال مارلين شيابا، دعت ذوي "السترات الصفراء" إلى "الكف عن المزايدات والانضمام الآن إلى النقاش الكبير" الذي تريد الحكومة إطلاقه.

تفاصيل "النقاش الوطني الكبير" الذي يستمر حتى الأول من مارس/آذار يتوقع أن تعرف خلال الأسبوع.

رؤساء البلديات يشكلون ركنًا أساسيًا في هذا النقاش على أن يتناول أربعة عناوين كبرى هي المرحلة الانتقالية البيئية، والضرائب، وتنظيم الدولة، والديموقراطية والمواطنية، علمًا بان العنوان الأخير يشمل أيضًا ملف الهجرة.

في إطار هذا النقاش، أيد رئيس الوزراء مبدأ إجراء "استفتاء المبادرة المواطنية"، أحد أبرز مطالب "السترات الصفراء"، ولكن "ليس ضمن شروط عشوائية".

ظهرت عدة حركات تستلهم تجربة السترات الصفراء في عدة دول (رويترز)

خلفية