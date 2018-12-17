فايننشال تايمز: قطر تعزز مكانتها بمزيد من الاستثمارات الدولية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن دولة قطر مستعدة لزيادة استثماراتها وتبرعاتها الدولية لتعزيز مكانتها في الخارج، في مواجهة حصار تفرضه دول خليجية مجاورة لها بقيادة السعودية.

أبرز ما ورد في تقرير فايننشال تايمز:

بعد أن نجت قطر من وطأة الحصار الأولية، تسعى الآن إلى تقوية علاقاتها الدولية.

قطر الدولة الصغيرة، موطن القيادة العسكرية الأمريكية الإقليمية، ساعدتها علاقتها الدولية على تحمل الضغط من جيرانها.

شركة قطر للبترول، المملوكة للدولة، قالت إنها ستستثمر 20 مليار دولار في الولايات المتحدة، خلال السنوات القليلة المقبلة.

قطر الدولة الغنية بالغاز، قررت التخلي عن مجموعة أوبك المنتجة للنفط، التي يهيمن عليها السعوديون.

من المتوقع أيضا أن تعلن الدوحة، التي تعد بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، العام القادم عن شركاء أجانب لتوسيع حقل الغاز الشمالي العملاق في البلاد.

قطر سترفع صادرات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 في المئة، ما يجعل الدولة الخليجية أقرب إلى الاقتصاد العالمي.

منتدى الدوحة في دورته الـ 18حضره المئات من الصحفيين والدبلوماسيين والخبراء.

من جهتها، أكدت مجلة لوبوان الفرنسية أن دولة قطر خرجت قوية من الحصار الذي تتعرض له، من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

أبرز ما ورد في تقرير مجلة لوبوان الفرنسية: