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سياسة

فايننشال تايمز: قطر تعزز مكانتها بمزيد من الاستثمارات الدولية

العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة
17/12/2018

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن دولة قطر مستعدة لزيادة استثماراتها وتبرعاتها الدولية لتعزيز مكانتها في الخارج، في مواجهة حصار تفرضه دول خليجية مجاورة لها بقيادة السعودية.

أبرز ما ورد في تقرير فايننشال تايمز:
  • بعد أن نجت قطر من وطأة الحصار الأولية، تسعى الآن إلى تقوية علاقاتها الدولية.
  • قطر الدولة الصغيرة، موطن القيادة العسكرية الأمريكية الإقليمية، ساعدتها علاقتها الدولية على تحمل الضغط من جيرانها.
  • شركة قطر للبترول، المملوكة للدولة، قالت إنها ستستثمر 20 مليار دولار في الولايات المتحدة، خلال السنوات القليلة المقبلة.
  • قطر الدولة الغنية بالغاز، قررت التخلي عن مجموعة أوبك المنتجة للنفط، التي يهيمن عليها السعوديون.
  • من المتوقع أيضا أن تعلن الدوحة، التي تعد بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، العام القادم عن شركاء أجانب لتوسيع حقل الغاز الشمالي العملاق في البلاد.
  • قطر سترفع صادرات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 في المئة، ما يجعل الدولة الخليجية أقرب إلى الاقتصاد العالمي.
منتدى الدوحة في دورته الـ 18حضره المئات من الصحفيين والدبلوماسيين والخبراء.

من جهتها، أكدت مجلة لوبوان الفرنسية أن دولة قطر خرجت قوية من الحصار الذي تتعرض له، من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

أبرز ما ورد في تقرير مجلة لوبوان الفرنسية:
  • قطر نوعت تحالفاتها مع عدد من الدول، كما تنظم فعاليات دولية على غرار منتدى الدوحة في دورته الـ 18، الذي حضره المئات من الصحفيين والدبلوماسيين والخبراء.
  • الدوحة عملت على تنويع شركائها، وأطلقت خطط استثمار كبيرة في ألمانيا وتركيا.
  • لتعزيز الاستثمار على أراضيها، فقد سمحت للمستثمرين الأجانب بحيازة 100٪ من أسهم الشركات في قطر.
  • المجلة نقلت عن رجل أعمال فرنسي قوله: إن قطر حولت هذا الحصار إلى فرصة. 
  • قطر تمكنت من مواجهة الخطر، بما فيه غزو عسكري محتمل لأراضيها.
  • الدوحة زادت من قدراتها الدفاعية، حيث تستضيف أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وضاعفت مشترياتها من الأسلحة الغربية. 
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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