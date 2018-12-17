شاهد: الاحتلال يقتل فلسطينيا أعزل مصابا بصعوبة النطق

بثت منظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان الإسرائيلية، تسجيلا مصورا من عدة كاميرات لعملية إطلاق نار على شاب في مدينة طولكرم، ما أدى إلى استشهاده في الرابع من ديسمبر/ كانون أول الجاري.

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