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سياسة

شاهد: الاحتلال يقتل فلسطينيا أعزل مصابا بصعوبة النطق

17/12/2018

بثت منظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان الإسرائيلية، تسجيلا مصورا من عدة كاميرات لعملية إطلاق نار على شاب في مدينة طولكرم، ما أدى إلى استشهاده في الرابع من ديسمبر/ كانون أول الجاري.

التفاصيل:
  • الشهيد هو محمد حبالي في الثالثة والعشرين من عمره من مخيم نور شمس، كان يعاني من صعوبة في النطق.
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعى أنه قُتل خلال المواجهات، حيث كان محمد يسير حاملا بيده عصا مكنسة سلمت إلى عائلته مغطاة بدمه. غير أن الكاميرات أظهرت أن الأوضاع كانت هادئة.
  • الفيديو يظهر أنه في الثلاثاء الماضي وعند الساعة 2:25 صباحا تقدم ضابط وجنديان إسرائيليان بسرعة في اتجاه مطعم الصباح وتوقفوا على بعد نحو 80 مترًا من المطعم.
  • بعد ثوان أطلق هؤلاء الجنود أربع أو خمس رصاصات نحو الشبان المتواجدين أمام المطعم وعندها فر الشبان من المكان.
  • الشاب محمد حبالي آخر الشبان الفارين ويظهر في الفيديو وهو يُمسك عصا طويلة التقطها قبل إطلاق النار بعدة دقائق.
  • بعد أن ابتعد حبالي بضع خطوات أطلقت النار على رأسه من الخلف من مسافة نحو ثمانين مترًا.
  •  بعد ذلك سُمع صوت إطلاق عدة رصاصات أخرى. ونقل محمد حبالي فورًا بعد إطلاق النار إلى مستشفى في طولكرم حيث وصل في حالة فقدان الوعي وقد توقف عن التنفس وتوقف نبض قلبه.
  • لم تفلح محاولات إنعاشه في المستشفى وأعلنت وفاته بعد وقت قصير.
  • رغم التسجيل الذي يوثق عملية الإعدام فإن أحدا من أقارب حبالي، لا يحدوه أمل في أن يحاسب القاتل على فعلته.
المصدر : الجزيرة مباشر
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