البث الحي
سياسة

شاهد: اعتقال مروع لطفل فلسطيني على يد جنود الاحتلال

17/12/2018

بثت منظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان الإسرائيلية، مقاطع مصورة تٌظهر اعتقال قوات الاحتلال الطفل الفلسطيني زيد طه ذي السنوات الست واحتجازه بالقوة لمدة ساعة عند حاجز عسكري.

ما القصة؟
  • الطفل طه قال في إفادته لباحثة في المنظمة، إنه خرج للعب مع أقاربه في منطقة قريبة من منزله، وأثناء عودته قبض عليه أفراد من جيش الاحتلال.
الطفل طه في افادته لمنظمة &quot;بيتسيلم&quot; لحقوق الإنسان الإسرائيلية
  • المنظمة تحدثت أيضا عن اعتقال الفتى عبد الرحمن أبو داوود الذي اقتيد بالقوة إلى حاجز "الصيدلية" في البلدة القديمة، ونُقل بعدها إلى سجن عوفر، حيث حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. وحسب المنظمة تعود الواقعة إلى 25 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
  • منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية نشرت أيضا، تسجيلا مصورا من عدة كاميرات لعملية إطلاق نار على شاب في مدينة طولكرم، ما أدى إلى استشهاده في الرابع من ديسمبر/ كانون أول الجاري. وقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك أن الشاب محمد حبالي، قُـتل في مواجهات. غير أن الكاميرات أظهرت أن الأوضاع كانت هادئة.
  • محمد حبالي في الثالثة والعشرين من عمره من مخيم نور شمس، كان يعاني من صعوبة في النطق ادعى الجيش أنه قتل خلال المواجهات، حيث كان محمد يسير حاملا بيده عصا مكنسة سلمت إلى عائلته مغطاة بدمه، ورغم التسجيل الذي يوثق عملية الإعدام لكن أحدا منهم لا يحدوه أمل أن يحاسب القاتل على فعلته.
خلفية:

مراقبون قالوا إنه في كل مرة يسقط فيها شهيد أو جريح تخرج سلطات الاحتلال برواية غالبا ما تدعي تعرض جنودها لمحاولة طعن أو دهس أو خلال مواجهات، لكن ما يروج إسرائيليا تكذبه في أحيان عدة تسجيلات للكاميرات.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

روسيا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 95%

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية وصمت أطفال مسلمين بأنهم "مؤيدون للإرهاب"

إعادة نشر الرسوم المسيئة أثارت موجة سخط في العالم الإسلامي(رويترز)

متحمسون "لجلب ثمار السلام".. نتنياهو: سأزور البحرين قريبا

تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات (رويترز)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

قس مؤيد لترمب: "الرب" غير راض عن تزوير الانتخابات لصالح بايدن (فيديو)

هجم بيرسونز على إحدى الطاولات بجانبه وقلبها على ظهرها (مواقع التواصل)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)