السعودية ترد على مجلس الشيوخ في قضية مقتل خاشقجي

يعتبر تصويت مجلس الشيوخ توبيخا تاريخيا نادرا للرئيس دونالد ترمب الذي يدعم ولي العهد السعودي وبرأه أكثر من مرة من تورطه في مقتل خاشقجي.

الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على يد فريق حضر من الرياض بينهم مقربون من ابن سلمان.