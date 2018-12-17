أردوغان يتوعد بتمشيط سوريا شبرا شبرا بحثا عمن يصفهم بالإرهابيين

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتمشيط سوريا شبرا شبرا، حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة.

وقال في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح عدة مشاريع بولاية قونيا وسط البلاد: "تلقينا ردودا إيجابية من ترمب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي".

تصريحات أردوغان:

الجيش التركي مستعد للانقضاض على الإرهابيين في سوريا في أية لحظة.

يمكننا أن نبدأ عملياتنا في الأراضي السورية في أي وقت وفقًا لخطتنا الخاصة والدخول الى أراضيها من المناطق التي نراها مناسبة على طول الخط الحدودي الذي يمتد لمسافة 500 كيلومترًا، وبشكل لا يلحق ضررا بالجنود الأمريكيين.

إن لم ينسحب الإرهابيون من شرق الفرات فسوف ندفعهم نحن إلى الانسحاب، لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا.

الجيش التركي دفن الإرهابيين في الحفر التي حفروها في سوريا والعراق وفي جنوب شرقي تركيا: " لقد قمنا بدفن الإرهابيين في الحفر التي حفروها لنا، حققنا ذلك في عفرين من خلال عملية غصن الزيتون، وكذلك في سنجار ودفناهم في جنوب شرقي تركيا وسنواصل دفنهم".

أردوغان وجه خطابه للأمريكيين قائلاً: "بما أننا شركاء استراتيجيون مع الولايات المتحدة فينبغي على واشنطن أن تقوم بما يلزم".

الرئيس التركي شدد على عزم بلاده الوصول لأهدافها بتحقيق الأمن.

أردوغان: الآن جاء الدور على شرق الفرات وعلى الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا عن ذلك.

أردوغان: الأسد قتل مليون إنسان واستقبل بلدنا قرابة أربعة ملايين سوري، في الوقت الذي تحولت فيه القضية السورية الى وسيلة للمكائد التي حيكت ضدّنا خلال السنوات الأخيرة.

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