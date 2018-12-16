هنية: مستعد للقاء عباس والذهاب لأبعد مدى لتحقيق المصالحة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه مستعد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أي مكان والذهاب لأبعد مدى من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

تصريحات هنية جاءت خلال مهرجان نظمته حماس في مدينة غزة إحياء للذكرى 31 لتأسيسها.

أهم تصريحات هنية:

مستعد للقاء أبو مازن في غزة أو القاهرة أو أي مكان للاتفاق على أجندات العمل الوطني للمرحلة المقبلة.

حركة حماس مستعدة لأن تذهب إلى أبعد مدى من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

أدعو إلى عقد اجتماع فلسطيني بمشاركة القيادات من الداخل والخارج لبحث واقع قضيتنا ولتحتضنه القاهرة.

أعلن استعدادنا لأن نمضي نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بعد 3 أشهر.

يتعين علينا الذهاب مباشرة إلى تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.

تطبيع بعض الدول مع إسرائيل نفسه قصير وشعوب الأمة العربية والإسلامية تكره إسرائيل ولا تعترف بها.

سنظل أوفياء للمقاومة الفلسطينية في غزة والضفة.

يتعين وقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

إسرائيل رفضت قدوم بعض أخوتي في أراضي 48 إلى غزة لحضور العزاء في وفاة شقيقي الأكبر.

نقف اليوم على أرض صلبة، لكننا لا ننكر أن أمامنا تحديات كبيرة.

حماس تقف اليوم في مربع قوي وصلب وشعبنا الفلسطيني يقف في موقع أقوى من موقع المحتل.