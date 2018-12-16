مخاوف في إسرائيل مع اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة

حذر خبير إسرائيلي الأحد من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة بالضفة الغربية جراء سياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الفترة الماضية.

وقال المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية عاموس هرئيل في مقال بصحيفة هآرتس الإسرائيلية، ذات الميول اليسارية، إنه عقب وقوع هجومين "إرهابيين خطيرين" في رام الله خلال الأسبوع الماضي، بثت الإذاعة ومحطات التلفزة الإسرائيلية لقاءات مع نشطاء يمينيين وأعضاء بالكنيست وقادة في المستوطنات أعربوا فيها عن الأسف والحزن على ضحايا تلك الهجمات.

وأضاف أن تلك المقابلات تضمنت رسالة مفادها أن المستوطنين في مناطق الضفة الغربية فقدوا الشعور بالأمان، فيما تم فقدان الردع الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي ، كما أن لائحة المطالب التي قدموها كانت متطابقة تبدأ بـ "الحد من تحركات الفلسطينيين وهدم منازل الإرهابيين، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية"، وتنتهي برد إسرائيلي مناسب في شكل وقف تجميد التوسع الاستيطاني ومنح تراخيص بأثر رجعي لمنازل المستوطنين اليهود في المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية.

وأوضح هرئيل في مقال بعنوان: "لم تصل للانتفاضة بعد.. عقاب إسرائيل الجماعي يمكن أن يفاقم الصراع مع الفلسطينيين" أن المتحدثين في اللقاءات التي أعقبت الهجمات في الضفة الغربية تؤكد أن هذا المزيج من الردع والعقاب هو الذي سيعيد الإحساس بالأمان لدي اليهود الذين يسافرون على الطرق في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذا المطلب الأخير على وجه التحديد هو مطلب قديم قدم مؤسسة الاستيطان ذاتها، وحكومة نتنياهو تدرك ذلك.

أبرز ما جاء في مقال الخبير الإسرائيلي في صحيفة هآرتس:

من الصعب تحديد أية رابطة بين تسريع عمليات البناء في المستوطنات من ناحية وتدعيم الردع أو الإحساس بالأمن من ناحية أخري.

الغضب الناجم عقب الهجمات الفلسطينية يتم ضخه في مطلب يستهدف الإضرار بالفلسطينيين عبر بناء المزيد من المستوطنات، لكن لم يثبت على الإطلاق أن بناء مستوطنات جديدة أجهض رغبة الفلسطينيين في مقاومة إسرائيل، بل إن العكس ربما يكون صحيحا.

علاوة على ذلك، فإن كبار القادة في المؤسسة العسكرية لا يؤيدون سياسات العقاب الجماعي، وهو ما تجلى غداة عمليات الطعن والدهس التي انتشرت في خريف العام 2015 وأسفرت عن مصرع عشرات الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس، فإن قادة الجيش والاستخبارات الداخلية (شين بيت) قدموا موقفا موحدا معاكسا لموقف قادة المستوطنات في ذلك الحين.

قائد أركان الجيش غادي حيزنقوت ثم رئيس شين بيت ناداف أرجامان، الذي تسلم منصبه في مايو/أيار 2016، أوصيا بالتركيز على إجهاض "الإرهابيين" المحتملين والتمييز بينهم وبين السكان المحليين وتجنب سياسات العقاب الجماعي بقدر الإمكان.

وقوع هجمات "الذئاب المنفردة" تراجعت في الفترة الأخيرة، ولا يتعين على إسرائيل استخدام نفس الأساليب العدوانية التي استخدمتها في الماضي لقمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في النصف الأول من العقد الماضي، وإلا ستندلع انتفاضة جديدة بين الفلسطينيين سوف يكون قمعها أصعب بكثير من سابقاتها.

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