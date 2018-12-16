محامي ترمب: الرئيس لن يلتقي مولر إلا "على جثتي"

قال رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الأخير لن يلتقي بالمحقق الخاص روبرت مولر ليجيب عن أسئلة بشأن تحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية "إلا على جثتي".

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