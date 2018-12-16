محامي ترمب: الرئيس لن يلتقي مولر إلا "على جثتي"

قال رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الأخير لن يلتقي بالمحقق الخاص روبرت مولر ليجيب عن أسئلة بشأن تحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية "إلا على جثتي".
التفاصيل:
- جولياني ذكر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرغ أن ترمب يرفض تماما مقابلة مولر.
- الرئيس الأمريكي أجاب الشهر الماضي خطيًا عن أسئلة لمكتب المحقق مولر.
- محامي ترمب قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس لم يكن يعلم بدفع محاميه السابق مايكل كوهين مبالغ مالية لشراء صمت سيدتين لعدم التحدث عن علاقة جنسية مزعومة مع ترمب .
- هذه هي أول تصريحات لجولياني منذ لقاء كوهين مع محطة "إيه بي سي" الذي قال فيه إن ترمب كان يعلم بدفع المبالغ المالية للسيدتين، وكان يعلم أن هذا الأمر خاطئ.
- كوهين أضاف أن ترمب فعل هذا لأنه "كان قلقًا للغاية" من احتمال تأثير المرأتين على حملته الانتخابية.
- صدر حكم بسجن كوهين ثلاثة أعوام بعد إدانته بعدة تهم من بينها الكذب على الكونغرس والتهرب الضريبي ومخالفة قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
- كوهين قال في اللقاء إن ترمب "لا يقول الحقيقة" وإنه مضطر "لتحمل المسؤولية عن أعماله القذرة".
- الرئيس الأمريكي نفى في تغريدات له أن يكون طلب من محاميه السابق مايكل كوهين خرق القانون، قائلا إنه "كان محاميا، وكان من المفترض أن يعرف القانون".
- ترمب أضاف أن ما حدث "يطلق عليه طلب المشورة، ويتحمل المحامي مسؤولية كبيرة إذا حدث خطأ. ولهذا يحصل المحامون على أجورهم".
- الرئيس أشار إلى أن "كوهين، كان مدانًا بالعديد من التهم التي لا علاقة لي بها، ولكنه اعترف بتهمتين تتعلقان بالحملة، وهما ليستا تهمتين جنائيتين، وربما لم يكن مذنبا بهما حتى على أسس مدنية".
- ترمب انتقد تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة 2016.