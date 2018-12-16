فيديو: دماء خاشقجي حاضرة بقوة في منتدى الدوحة الـ18

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم، على هامش منتدى الدوحة الـ18، إن الرياض أخذت ما لدى أنقرة من معلومات ولم تكشف شيئا من جانبها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مشاركته في المنتدى ذاته، إلى إجراء "تحقيق ذي مصداقية" في جريمة قتل خاشقجي، معتبرًا أن هذا "أمر أساسي".

وعلى هامش المنتدى أيضًا، قال نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، إن الأسابيع القادمة ستشهد إطلاق مشروع مؤسسة لرعاية الديمقراطية وضع خاشقجي أسسها قبل أشهر من مقتله.

تصريحات وزير الخارجية التركي:

لواشنطن فهمها الخاص لجريمة قتل خاشقجي ونحن لدينا فهمنا.

كثير من الدول الأوربية تغض الطرف عن جريمة مقتل خاشقجي.

ما تقوم به تركيا في قضية خاشقجي يتم بشكل شفاف.

أعطينا فرصة للدول المعنية لكي تطالع على ما ورد في التسجيلات الصوتية لمقتل خاشقجي.

الخبراء السعوديون اطلعوا على الأشرطة التي بحوزتنا.

يمكنك أن تسمع بوضوح أن الفريق السعودي خطط مسبقا لقتل خاشقجي.

السعوديون تحدثوا عن متعاون محلي ولم يكشفوا شيئا عن هويته.

السلطات السعودية أخذت ما لدينا من معلومات ولم تكشف شيئا من جانبها.

تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة:

ينبغي أن يكون هناك تحقيق جنائي وأن يعاقب المسؤول عن جريمة قتل خاشقجي.

وجود تحقيق ذي مصداقية، ومعاقبة المذنبين، أمر أساسي.

مصدر معلوماتي الرئيسية حول قضية خاشقجي هو الإعلام.

تصريحات نهاد عوض المدير التنفيذي لـ"كير":

خلال الأسابيع القادمة، سيتم إطلاق "مؤسسة لرعاية الديمقراطية" كان الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد أسس نواتها الأولى قبل أشهر من مقتله.

خروج هذا المشروع إلى النور سيكون تكريمًا لروح خاشقجي.

خاشقجي كمواطن سعودي وفيّ لبلاده وللعالم العربي ولحرية الشعوب والصحافة، كان ينوي إطلاق مؤسسة لرعاية الديمقراطية ورفع وعي الشعوب والاهتمام بحرية التعبير والصحافة ومراقبة أداء الديمقراطية من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.

هذا المشروع تقليد منتشر في معظم دول العالم لكنه غائب عن العالم العربي.

كنت أعمل على هذا المشروع بالتعاون مع خاشقجي، وكان على وشك الإطلاق لولا استشهاد خاشقجي.

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