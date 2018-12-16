شاهد| وزير خارجية رومانيا: مؤتمر أوروبي قريبا لحل الأزمة الخليجية

كشف وزير خارجية رومانيا تيودور فيوريل، خلال منتدى الدوحة الـ 18، أمس أن رومانيا تعمل على تنظيم مؤتمر قد يساعد في حل الأزمة الخليجية.

أبرز تصريحات فيوريل:

واحدة من أولوياتنا في رئاسة الاتحاد الأوربي هو الربط مع الجزء الشرقي من القارة الأوربية، إضافة إلى التطلع للعالم العربي وكذلك وسط آسيا، كواحدة من القضايا التي لا تزال ذات أهمية هي المشكلة بين دول الخليج.

"من منظورنا فإن نوايانا ترمي إلى أن يكون هناك استضافة لفعالية يحضرها دول الأعضاء في دول الخليج، والمساهمة بكل الإمكانات المتاحة لإيجاد حل سياسي لهذه المسألة".

"دائما كنا ننظر إلى منظومة دول الخليج على أنها ركيزة أمن بالنسبة للعالم العربي. أنا واثق جدا من أن قدرات دولنا الدول المضيفة هي كبيرة ونحن نتطلع إلى الكثير من الأمل بأن نحاول لإيجاد حل سياسي للأزمة الخليجية".

"ندعم مهمة الوسيط الكويتي ونأمل أن تمضي الأمور بشكل إيجابي".

"نفكر في فعالية مشتركة بين الاتحاد الأوربي ودول عربية، ونود أن نجري نقاشا مباشرا مع دول مجلس التعاون الخليجي".

"نأمل في تنظيم الحدث في أبريل/نيسان القادم وسيكون مبدئيا في بوخارست".



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