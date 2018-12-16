تقرير: العلاقات السعودية الإسرائيلية "غرامية معقدة"

شكك تقرير إسرائيلي في مستقبل العلاقات بين إسرائيل والسعودية وقال إن تلك العلاقات مرهونة بالتصدي للنزعة التوسعية الإيرانية وسعي طهران لحيازة سلاح نووي، غير أن تلك الوقائع ربما تتغير

وذكرت تارا كافالير في تقرير نشر الأحد تحت عنوان "إسرائيل والسعودية: علاقة غرامية معقدة" إن العلاقات السعودية-الإسرائيلية تطورت بشكل دراماتيكي جراء التشارك في الاهتمام الأمني بتحييد التوسع الإيراني ورغبة طهران في حيازة قنبلة نووية، علاوة على أن تلك العلاقات لا تزال في مهدها وهي مرهونة أيضا بحقائق الجغرافيا السياسية التي يمكن أن تتغير، وبالتالي تتغير معها تلك العلاقات الهشة.

أهم ما ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية:

فقدت السعودية حق استضافة بطولة العالم في الشطرنج بسبب رفض السلطات السعودية منح تأشيرات لمواطنين إسرائيليين، مما أدي إلى انتقال البطولة إلى روسيا بدلا من السعودية.

سلط هذا التطور الأضواء على مدى تعقد العلاقات المتنامية بين إسرائيل والسعودية، وجعل الجميع يدركون أن التقارب بين البلدين سوف يظل لفترة طويلة تحت منظار الشعوب العربية.

نقلت الصحيفة عن رعنين زايدل خبير شؤون الشرق الأوسط بجامعة حيفا شمال إسرائيل قوله "إذا حدث تطور مفاجئ في العلاقات بين السعودية وإيران، ستكون هناك فرصة لكي تقوم السعودية بإبطاء وتيرة علاقاتها مع إسرائيل".

لتعويض هذا الاحتمال، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعمل على تطوير وتدعيم الشراكة المتطورة بين إسرائيل والسعودية نظرا لأن إدارة ترمب ترى أن البلدين يمثلان المفتاح الرئيس لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة والتي تتمثل في كبح جماح النظام الإيراني.

اللافت هنا هو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قاما بدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مواجهة ضجة دولية بشأن تورطه المزعوم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

موقف ترمب ونتنياهو تجاه بن سلمان لم يحظ بترحيب دولي، بل إن هناك تذمر بين صفوف أعضاء الكونغرس الأمريكي ومطالبات بفرض عقوبات ضد آل سعود وإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية للحرب ضد الحوثيين في اليمن.

لا يوجد توافق كامل في المواقف بين واشنطن والرياض وتل أبيب من جهة، والاتحاد الأوربي من جهة أخري، ليس فقط بالنسبة لقضية مقتل خاشقجي بل أيضا تجاه الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران، وانسحبت منه الإدارة الأمريكية مؤخرا.

الكشف عن العلاقات ووضعها فوق الطاولة: