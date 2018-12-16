القوات الجوية الأمريكية تكشف تفاصيل نقل جنود إماراتيين خارج اليمن

كشف موقع إخباري أمريكي النقاب عن قيام طائرة عسكرية أمريكية العام الماضي بمهمة سرية في اليمن تمكنت خلالها من إنقاذ ستة من الجنود الإماراتيين الجرحى ونقلهم خارج مسرح العمليات.

وقال موقع "ذي درايف" الإخباري الأمريكي إن تلك العملية العسكرية الأمريكية تؤكد أنه على الرغم من قرار مجلس الشيوخ بوقف المساعدات العسكرية الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، فإن الجيش الأمريكي سيظل منخرطا في عملياته التي وصفها بالغامضة في تلك البلاد ضد القاعدة وتنظيم الدولة والجماعات المرتبطة بهما.

أهم ما جاء في التقرير الاخباري الأمريكي:

رابطة القوات الجوية الأمريكية كشفت النقاب خلال مؤتمرها ومعرضها السنوي الذي أقيم في العاصمة واشنطن في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن قيام الجيش الأمريكي بعمليات إنقاذ طبية جوية عرفت باسم: "الوصول 865" حيث تم تكريم عدد من جنود وضباط القوات الجوية الأمريكية ممن شاركوا في تلك العمليات.

نقل الموقع عن مذيع احتفال القوات الجوية الأمريكية في المعرض قوله إن طاقم العملية "وصول 865" نفذ عملية إخلاء جوي لستة من الجنود الإماراتيين المصابين في العمليات العسكرية في اليمن رغم خطورة تلك العملية وضعف الاتصالات في هذه المنطقة.

قيادة القوات المركزية الأمريكية أكدت حدوث تلك العمليات، وفيما لم تعط مزيدا من التفاصيل، اكتفت بالقول إن طائرات الشحن الجوي الأمريكية من طراز (سي 17) هي التي تقوم بمثل هذه العمليات، لكن القيادة المعروفة اختصارا باسم (سنتكوم) لم تدل بتفاصيل عما إذا كانت هناك عمليات إخلاء جوي أخري لمصابين إماراتيين أو من شركاء التحالف الآخرين في اليمن خلاف تلك العملية، كما لم تقدم أية معلومات عن وجهة نقل المصابين خارج اليمن.

قامت قوات سلاح الجو الأمريكي بإنشاء حجرة عمليات كاملة على متن طائرة الشحن العسكرية (سي 17) بمقدورها إجراء عمليات جراحية كاملة خلال رحلة نقل المصابين خارج مسرح العمليات العسكرية.



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