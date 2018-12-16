البشير يجري زيارة خاطفة إلى سوريا

أجرى الرئيس السوداني عمر حسن البشير زيارة خاطفة إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ بدء الأزمة السورية.

التفاصيل:

صور رسمية نشرت على موقع فيسبوك أظهرت الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله البشير في المطار، وخلال المحادثات في قصر الشعب.

الحساب الرسمي "لرئاسة الجمهورية السورية" على فيسبوك قال إن الأسد استقبل البشير "الذي وصل بعد الظهر في زيارة عمل لسوريا".

الحساب أوضح أن الأسد والبشير "عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة".

الحساب نشر صورا أخرى للمحادثات بين الأسد والبشير والوفدين المرافقين في قصر الشعب، وكذلك صورة خلال الليل لمغادرة البشير لدمشق.

الحساب أشار إلى أن الأسد والبشير أكدا خلال المحادثات "أن ما يحصل في المنطقة وخاصة في الدول العربية يؤكد ضرورة استثمار كل الطاقات والجهود من أجل خدمة القضايا العربية والوقوف في وجه ما يتم رسمه من مخططات تتعارض مع مصالح دول المنطقة وشعوبها".