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البشير يجري زيارة خاطفة إلى سوريا

الأسد يستقبل البشير في دمشق
الأسد يستقبل البشير في دمشق
16/12/2018

أجرى الرئيس السوداني عمر حسن البشير زيارة خاطفة إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ بدء الأزمة السورية.

التفاصيل:
  • صور رسمية نشرت على موقع فيسبوك أظهرت الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله البشير في المطار، وخلال المحادثات في قصر الشعب.
  • الحساب الرسمي "لرئاسة الجمهورية السورية" على فيسبوك قال إن الأسد استقبل البشير "الذي وصل بعد الظهر في زيارة عمل لسوريا".
  • الحساب أوضح أن الأسد والبشير "عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة".
  • الحساب نشر صورا أخرى للمحادثات بين الأسد والبشير والوفدين المرافقين في قصر الشعب، وكذلك صورة خلال الليل لمغادرة البشير لدمشق.
  • الحساب أشار إلى أن الأسد والبشير أكدا خلال المحادثات "أن ما يحصل في المنطقة وخاصة في الدول العربية يؤكد ضرورة استثمار كل الطاقات والجهود من أجل خدمة القضايا العربية والوقوف في وجه ما يتم رسمه من مخططات تتعارض مع مصالح دول المنطقة وشعوبها".

  • الأسد والبشير قالا "إن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ما يعد كفيلًا بتحسين العلاقات العربية – العربية ويخدم مصلحة الشعب العربي".
  • الحساب قال إن الرئيس السوداني عمر البشير أوضح خلال لقائه الأسد "أن سوريا دولة مواجهة وإضعافها هو إضعاف للقضايا العربية وما حدث فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن فصله عن هذا الواقع".
  • البشير أضاف أنه "بالرغم من الحرب بقيت (سوريا) متمسكة بثوابت الأمة العربية، معرباً عن أمله بأن تستعيد سوريا عافيتها ودورها في المنطقة في أسرع وقت ممكن وأن يتمكن شعبها من تقرير مستقبل بلده بنفسه بعيداً عن أي تدخلات خارجية، وأكد وقوف بلاده الى جانب سوريا وأمنها وهي على استعداد لتقديم ما يمكنها لدعم وحدة أراضي سوريا".
  • أضاف الحساب أن "الأسد شكر للرئيس البشير زيارته، وأكد أنها ستشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل الحرب".
المصدر : فيسبوك + وكالات
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