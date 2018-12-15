وزير الخارجية التركي: أنقرة ستذهب للنهاية في قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة "ستذهب للنهاية" في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول قبل شهرين.

التفاصيل:

وزير الخارجية التركي قال على هامش مشاركته في مؤتمر بالدوحة إن "تركيا لن تتراجع في هذه المسألة وسنذهب للنهاية".

تشاووش أوغلو أكد أن بلاده لن تتراجع في سعيها لكشف كافة ملابسات جريمة مقتل خاشقجي.

الوزير قال إن التحقيق الذي تجريه بلاده في الجريمة "شفاف وموثوق".

تشاوش أوغلو أوضح أن بلاده "لم تتلق معلومات جديدة أو نتائج التحقيق من قبل الجانب السعودي".

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