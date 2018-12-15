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ميديل إيست آي: ابن سلمان يخطط لعقدة قمة مع نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
15/12/2018

نقل موقع ميدل إيست آي البريطاني عن مصادر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يُخطط لعقد قمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وباستضافة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

التفاصيل:
  • ابن سلمان يخطط بجدية لعقد قمة حاسمة مع نتنياهو شبيهة بقمة كامب ديفيد.
  • تتضمّن الخطة بحسب مصادرَ بريطانية مطلعة تقديم ولي العهد السعودي، على أنه صانعُ سلام عربي رائد، على خُطى الزعيم المصري الراحل أنور السادات. 
  • ينسِب الموقع للمصادر أن ابن سلمان يَعتقد أن هذه الخطوة والتقاطَ الصور خلالها سيكون كافياً للتأثير في الكونغرس الأمريكي الجديد.
  • سينعقد الكونغرس الجديد في يناير القادم، ويُتوقع أن يكون أكثر عَداءً تجاه ولي العهد السعودي، نظرا لاتّهامه بالتورط في قتل جمال خاشقجي. 
  • كما نسب الموقع إلى مصدر سعودي قوله: إن ابن سلمان طلب من خلية الأزمة التي شكّلها لمواجهة أزمة اغتيال خاشقجي أن تدرُس عَقد لقاء بينه وبين نتنياهو. 
  • خلية الأزمة اتفقت على أنه دون القيام بخطوة مذهلة، فإن ثمة خطراً حقيقياً يتمثل في إصدار سلسلة قرارات من الكونغرس، ستؤدي بشكل جوهري إلى تدهور العلاقات السعودية-الأمريكية.
السعودية وإسرائيل ومقتل خاشقجي:
  • دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر عن الموقف السعودي في قضية مقتل خاشقجي قائلا 
  • إن زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، يعني زعزعة استقرار العالم.
  • لا تقيم إسرائيل والسعودية علاقات دبلوماسية، لكن مراقبين أكدوا أن العلاقات بينهما شهدت تقاربا في الآونة الأخيرة بسبب عداوتهما المشتركة لإيران.
  • مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع قرارا يحمل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي.
المصدر : الجزيرة مباشر + فورين بوليسي
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