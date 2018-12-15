تقرير: "جاريد كوشنر" التأثير الصامت في البيت الأبيض

وصف تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أداء جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وزوج ابنته إيفانكا، في البيت الأبيض بالمثير للجدل حتى الآن.

أهم ما جاء في التقرير: