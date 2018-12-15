الاحتلال يفجر منزل أم فلسطينية لخمسة معتقلين مدى الحياة

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت صباح اليوم السبت منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري برام الله.

ما القصة؟

أم البنين: لن يكسروا إرادتنا

لحظة تفجير منزل "أم ناصر أبو حميد" في مخيم الأمعري جنوب رام الله قبل لحظات..

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أم ناصر والدة لشهيد وستة أسرى، أربعة منهم محكومون بالمؤبد، وهذه هي المرة الثالثة التي يهدم الاحتلال منزلها بعد هدمه عام 1994 وعام 2003.

#ثائرون_فلسطينيون pic.twitter.com/FbiMZJ8uZq

— محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@mohammedddaya1) December 15, 2018