الاحتلال يفجر منزل أم فلسطينية لخمسة معتقلين مدى الحياة
15/12/2018
أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت صباح اليوم السبت منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري برام الله.
ما القصة؟
المنزل تملكه سيدة فلسطينية، خمسة من أولادها معتقلون ومحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، وفجره الاحتلال بحجة أن أحد أبنائها تسبب بمقتل جندي.
قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مخيم الأمعري، وحاصرت مبنى عائلة "أبو حميد" برفقة جرافات عسكرية.
جيش الاحتلال داهم المبنى وشرع بعملية إخلاء لعشرات المتضامنين والصحفيين الذين كانوا داخله للدفاع عنه ومنع هدمه.
عملية الإخلاء تمت بالقوة، إذ تم الاعتداء على عدد من النشطاء واعتقال آخرين.
القوة فجرت المبنى المكون من أربع طوابق بالقنابل، مما أدى لتدمير جدرانه الداخلية بشكل كامل.
اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين على بعض المحاور القريبة من المخيم، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على طواقم الإسعاف بمحيط المخيم.
الهلال الأحمر قال إنه قدم الإسعاف لنحو ستين مصابا، اضطر لنقل خمسة منهم للعلاج في المستشفيات. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على مبنىً آخر انتقلت إليه العائلة مع نشطاءَ من المقاومة الشعبية بعد اقتحام جنود الاحتلال منزلها.
أصيب مصور الجزيرة مجدي بنورة من قنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال على جموع الصحفيين.
أم البنين: لن يكسروا إرادتنا
تتهم إسرائيل أحد أفراد العائلة، وهو المعتقل إسلام أبو حميد، بإلقاء لوح رخامي على جندي خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم الأمعري، مطلع مايو/ أيار الماضي، أدى إلى مقتله.
تعود ملكية العمارة لوالدة "إسلام"، لطيفة أبو حميد.
للسيدة "لطيفة"، 9 أبناء، 5 منهم معتقلين ومحكوم عليهم جميعا بالسجن مدى الحياة، كما استشهد أحد أولادها، برصاص الجيش الإسرائيلي عام 1994.
"أم البنين" الخمسة المعتقلين قال في أو تعليق لها على عدم سكنها: لن يكسروا إرادتنا، وسنعيد بناءه من جديد.
أم البنين أكدت: "قدمت أبنائي بين شهيد ومعتقل، هُدم منزلي مرتين وهذه الثالثة ولم انكسر".
لحظة تفجير منزل "أم ناصر أبو حميد" في مخيم الأمعري جنوب رام الله قبل لحظات.. – أم ناصر والدة لشهيد وستة أسرى، أربعة منهم محكومون بالمؤبد، وهذه هي المرة الثالثة التي يهدم الاحتلال منزلها بعد هدمه عام 1994 وعام 2003. #ثائرون_فلسطينيونpic.twitter.com/FbiMZJ8uZq