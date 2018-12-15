أستراليا تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن سياسة تنتهجها في الشرق الأوسط منذ عشرات السنين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي للصحفيين في سيدني "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا.. وبعد تحديد الوضع النهائي".

وقال موريسون إن أستراليا لن تنقل سفارتها إلى القدس الغربية إلا بعد تقرير الوضع النهائي للمدينة، ولكنه قال إنه سيتم فتح مكاتب تجارية ودفاعية هناك، وأكد دعم أستراليا للحل القائم على وجود دولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وأوضح "ما نقوله هو أنه يجب علينا دفع الوضع إلى الأمام. لا بد من كسر حالة الجمود".

أستراليا تتبع خطوات ترمب:

تجنبت معظم الدول نقل سفاراتها إلى القدس لتجنب تأجيج مفاوضات السلام حول الوضع النهائي للمدينة، إلى أن أقدم الرئيس دونالد ترمب على هذه الخطوة بداية العام.

أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار إلى شعور إسرائيل بالرضا وإثارة غضب الفلسطينيين وقلق العالم العربي والحلفاء الغربيين.

كان موريسون قد قال في أكتوبر/تشرين الأول إنه مستعد لنقل السفارة، ونُظر إلى إعلان موريسون المفاجئ بسخرية لأنه جاء قبل أيام من انتخابات جزئية حاسمة في دائرة انتخابية بها تمثيل يهودي قوي وهي انتخابات خسرها حزبه بعد ذلك.

سياسة أستراليا أغضبت إندونيسيا وماليزيا: