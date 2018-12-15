أردوغان وترمب يتوافقان على تنسيق أكثر فاعلية في سوريا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي سارة ساندرز أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على التنسيق من أجل تحقيق أهدافهما المتعلقة بالأمن في سوريا

جاء ذلك في بيان لساندرز حول الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين مساء أمس وأشارت فيه ساندرز إلى أنّ الرئيسين بحثا مكافحة الإرهاب في سوريا، والعلاقات الثنائية.

توافق أمريكي تركي حول سوريا: